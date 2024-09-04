名古屋vs広島 スタメン発表
[9.4 ルヴァン杯準々決勝第1戦](豊田ス)
※19:00開始
主審:笠原寛貴
副審:西橋勲、赤阪修
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 24 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 34 内田宅哉
MF 55 徳元悠平
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 14 森島司
MF 2 野上結貴
FW 11 山岸祐也
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
MF 45 ホセ・カラバリ
MF 66 山中亮輔
MF 7 和泉竜司
FW 10 パトリック
FW 18 永井謙佑
監督
長谷川健太
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 22 川浪吾郎
DF 15 中野就斗
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 66 川辺駿
MF 24 東俊希
FW 30 トルガイ・アルスラン
FW 11 満田誠
FW 51 加藤陸次樹
控え
GK 21 田中雄大
DF 27 イヨハ理ヘンリー
DF 33 塩谷司
MF 16 志知孝明
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
MF 6 青山敏弘
FW 36 井上愛簾
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
監督
ミヒャエル・スキッベ
※19:00開始
主審:笠原寛貴
副審:西橋勲、赤阪修
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 ランゲラック
DF 24 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 34 内田宅哉
MF 55 徳元悠平
MF 8 椎橋慧也
MF 15 稲垣祥
MF 14 森島司
MF 2 野上結貴
FW 11 山岸祐也
FW 77 キャスパー・ユンカー
控え
GK 16 武田洋平
DF 3 ハ・チャンレ
MF 33 菊地泰智
MF 45 ホセ・カラバリ
MF 66 山中亮輔
MF 7 和泉竜司
FW 10 パトリック
FW 18 永井謙佑
監督
長谷川健太
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 22 川浪吾郎
DF 15 中野就斗
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 66 川辺駿
MF 24 東俊希
FW 30 トルガイ・アルスラン
FW 11 満田誠
FW 51 加藤陸次樹
控え
GK 21 田中雄大
DF 27 イヨハ理ヘンリー
DF 33 塩谷司
MF 16 志知孝明
MF 32 越道草太
MF 35 中島洋太朗
MF 6 青山敏弘
FW 36 井上愛簾
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
監督
ミヒャエル・スキッベ