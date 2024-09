専門家との直接的なコミュニケーショも！リゾナスグループ「リゾナスアカウント」

リゾナスグループは、お客様により利便性の高いサービスを提供するため、「リゾナスアカウント」という新しい共通IDサービスを開始しました。

これにより、リゾナスフェイスクリニック東京、オンラインサロン、ECオンラインストアといったグループ内の各種サービスを、ひとつのアカウントでシームレスに利用出来ます。

リゾナスグループ「リゾナスアカウント」

これまで、異なるサービスごとに個別のアカウントが必要でしたが、リゾナスアカウントの導入により、複数のアカウントを管理する手間が省け、より快適にサービスを利用出来ます。

また、ソーシャルログイン機能の追加により、さらに便利なユーザー体験を提供します。

●RESONUS BEAUTY COMMUNITY OASISへ進化

リゾナスグループが運営するオンラインサロンは、コミュニティ体験の空間に生まれ変わりました。

従来のオンライン上のつながりにとどまらず、「体験」を重視した参加型のイベント、情報、コミュニケーションができる空間です。

誰もが情報発信をできる時代において、一方的な情報提供や偏った情報発信は過去のものとなりました。

私たちの「コミュニティ」は専門家との直接的なコミュニケーション、ユーザー自身の体験談やアドバイスを共有、語り合える唯一の場として、リゾナスならではの形で提供されます。

●RESONUS ONLINE STOREへ進化

リゾナス美ラボショップはグループコンセプトである「美しさのその先にある豊かな人生」をより多くの方が体験出来るように、グループ全体の総合ECストア「リゾナスオンライストア」として生まれ変わりました。

■よりスムーズで使いやすい体験を

リゾナスアカウントの最大の特徴は、一つのアカウントで複数のサービスをスムーズに利用できる点です。

これにより、例えば、リゾナスフェイスクリニック東京のセルフ予約機能、リゾナス ビューティーコミュニティ オアシスへの参加、オンラインストアでのショッピングなど、あらゆるサービスが一元化されます。

また、ソーシャルログイン機能の導入により、Googleなどのアカウントを使って簡単にログインできるようになり、わずらわしい登録プロセスを省略することで、より手軽にサービスを利用出来ます。

