車両検査やパーツ管理を効率化！AGENCIA「Neural360.ai」

AGENCIAは、自動車業界に革新をもたらす360°画像生成および画像認識プラットフォーム「Neural360.ai(R)」をリリース!

このAIプラットフォームは、従来の車両検査ツールに比べ、AI精度が高く、自動車瑕疵検出の認識、パーツ管理の自動化を実現し、業務効率と精度の飛躍的な向上を可能にします。

また、業界標準を提供するAPIサービスとして、企業の競争力強化と新たな価値創出を支援します。

「Neural360.ai」は、AGENCIAが開発した最先端のAI SaaSソリューションで、自動車業界の業務全体を効率化し、正確性と生産性の向上を目指しています。車両検査やパーツ管理が自動化され、業務の時間とコストが大幅に削減されることが期待されます。

◆技術導入が期待される企業例

「Neural360.ai」の技術導入を期待する企業の例として、自動車損害保険会社、自動車オークション会社、中古車販売業者、自動車リース会社、自動車レンタカー会社、自動車メーカー、自動車ディーラー、車両メンテナンス会社などが挙げられます。

これらの企業は、「Neural360.ai」のを導入することで、業務の効率化、コスト削減、信頼性の向上といった多くのメリットが期待できます。

◆圧倒的なコストダウンと導入のしやすさ

「Neural360.ai」は、企業の課題に対応するソリューションを低コストかつ短納期で提供。

AIの精度向上に関する費用が通常の10分の1で実現可能となり、企業のコスト負担が大幅に軽減され、導入のしやすさが向上します。

また、初期導入は完全に無料で、API利用料のみで接続できるため、企業にとってリスクの少ない導入が可能です。

◆導入メリット

生産性の向上:

「Neural360.ai」は、従来の手作業と比較して車両検査やパーツ管理を効率化し、短期間で正確な結果を提供。

直感的なインターフェースを備えており、現場での迅速な運用開始が可能です。

◆信頼性の強化:

高度なAI技術が人的ミスや見落としを防ぎ、車体の瑕疵やパーツを正確に検出・分類します。

企業の信頼性が向上し、顧客満足度の向上が期待されます。

◆スケーラビリティと柔軟性:

企業の成長に応じた機能拡張が可能で、API提供、SDK提供、機能カスタマイズ、さまざまな業務ニーズに対応できる柔軟性を備えています。

◆主な機能

「Neural360.ai」は、自動車業界の品質向上と業務効率化を支援するため、以下のAI機能を提供します:

(1) 車体瑕疵検出 :車両画像から傷やへこみを自動で検出し、瞬時に出力。

(2) 車体パーツ検出 :外内装パーツを自動検出し、位置と種類を特定。

(3) 車体パーツ画像判別 :部分的な車両画像からパーツを自動分類。

(4) 車体アングル判別 :画像内の車体の向きを12方向で判定。

(5) 車展開図自動紐づけ :車の展開図と車体画像のパーツ位置を自動で紐づけ。

(6) パーツ画像自動作成 :車体画像から特定パーツを切り抜いて接写画像を生成。

(7) 車体背景除去 :車両画像の背景を自動で除去。

(8) ナンバープレート除去 :画像からナンバープレートを自動で除去。

(9) 車体画質補正 :車内画像を自動補正。

(10) 車体色判別 :車体の色を正確に判別。

