µæ¶Ë¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Êú¤Ã¤³¤Ò¤â¡ªLUCKY industries¡¿¥Ù¥Ó¡¼¥¶¤é¥¹¡ÖPULUA BABY CARRIER¡×

LUCKY industriesは、「ベビーザらス」の店舗スタッフの声を反映した抱っこひも「PULUA BABY CARRIER(プルア ベビーキャリア)」を全国のベビーザらス店舗、トイザらス・ベビーザらス併設型店舗(一部店舗を除く)およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストアにて2024年9月上旬より販売します。

LUCKY industries/ベビーザらス「PULUA BABY CARRIER」

チャコール/ベージュ

対象月齢:生後14日(体重3.2kg以上身長51cm以上)〜36ヵ月(体重15kg)

仕様 :対面抱っこ、前向き抱っこ、おんぶ

価格 :税込27,999円

色 :チャコール・ベージュ

販売開始:2024年9月上旬

販売先 :全国のベビーザらス全店舗、トイザらス・ベビーザらス併設型店舗(一部店舗除く)、トイザらス・ベビーザらス オンラインストア

■「胸を圧迫しにくい」心地の良い抱っこひも構造

「抱っこひもを装着すると赤ちゃんが苦しそう」、「胸を圧迫するので付け心地が悪い」、「サイズ調節の度合いが難しいので接客しにくい」。こんな問題を解決できるのがPULUA BABY CARRIER。

一般的な抱っこひもは、サイズ調節する際に「使用者と赤ちゃんの胸を押し付ける構造」のため、着け心地が悪いと言われていました。

PULUAのサイズ調節は、「おしりから引き上げるだけの構造」なので、簡単に心地よい密着抱っこが出来ます。

■簡単に装着ができる「ヒップポイント」

赤ちゃんを乗せる位置が一目でわかるヒップポイント。バランスの良い抱っこができるので、抱きなおしが少なくサッと抱っこができます。

■「小柄さん・スリムさん」にもしっかりフィット

抱っこひもを快適に使うためには、体にしっかりとフィットするように装着することが大切です。

「購入した抱っこひもがフィットしなくてゆるゆる」「接客時にベルトがフィットしなくて困る」という問題が起きないように、PULUAはウエストサイズが60cmの方でもフィットできるように特別設計しています。

■「持ち運びに便利」なコンパクト収納

付属の収納袋を使うことで、PULUAをコンパクトに持ち運びできます。また、洗濯ネットとしても使うこともできます。

■暑い季節も快適に抱っこできる「オールメッシュ仕様と保冷剤も入る特別ポケット」

暑さに弱い赤ちゃんやママ・パパが少しでも快適に抱っこできるように、メッシュ仕様。

さらに、ポケットに保冷剤を入れることで、暑さ対策もバッチリです。

■赤ちゃんの肌に優しい特別なオーガニック素材、「ORCOTT/オーコット」

顔をこすりがちな赤ちゃんのために、特別なオーガニックコットン「ORCOTT/オーコット」を使ったよだれカバーも。(注1)。

注1:「ORCOTT/オーコット」とは、エーゲ海に面したトルコのイズミール地方の農地で、農薬・肥料の厳格な使用基準を守って栽培された良質なオーガニックコットンを使用し、発色の良い彩り豊かなカラー杢で表現した環境負荷の少ないテキスタイルです。

■「ベルト収納ポケット」で、安全で見た目もスタイリッシュに

抱っこひものベルトが垂れ下がったままになりがち。

そこで、腰ベルトやショルダーベルトをまとめて簡単に収納できる特別ポケットを作りました。ベルトがドアやベビーカーなどに引っかからないなど、安全な抱っこができます。

