£µ£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¤¬µÇ°¶Ê¡Öµù¤ê²Ð¾ð²Î¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î¾¾Á°¤Ò¤í»Ò¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£µ¼þÇ¯µÇ°¶ÊÂè£²ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Öµù¤ê²Ð¾ð²Î¡¿ÇÈ»ß¾ì¤Çµ¥Å«¤¬ÌÄ¤¯Ìë¤Ï¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¶£¹Ç¯¤Ë¡Ö¤µ¤¤¤Ï¤Æ¤ÎÎø¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾¾Á°¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£²Ç¯¸å¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¦¤Ê¤É¡¢ÇÈÍð¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾¾Á°¤Ï¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤Ï°ì¿Í¤Ç¤è¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ì¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´¤ÆËº¤ì¤Æ²Î¤¨¤ë¹¬¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìºòÇ¯¡¢ÉñÂæ¤ÇÅ¾¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½Ð½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸½ºß¤â¤Ä¤¨¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¡Ö±¦Â¤Î»ØÀè¤¬¥Þ¥Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¿·¤·¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÀèÀ¸¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â£¶Æü¤Ë¤ÏÂçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»°»³¤Ò¤í¤·¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçºå¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£¾¾Á°¤Ï¡Ö¤Ä¤¨¤ò¼ê¤Ë¤â¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç½êºî¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾Èá¤·¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£Ç¯£±Ç¯¡¢»°»³·¯¤ÈÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È£µ£µ¼þÇ¯¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£