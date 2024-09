地方独立行政法人大阪産業技術研究所は、2024年9月30日(月)に大阪産業創造館でORIST技術セミナーを開催します。

地方独立行政法人大阪産業技術研究所「ORIST技術セミナー」

日時 :2024年9月30日(月)13:30〜16:50 ※13:00受付開始

会場 :大阪産業創造館 4階 イベントホール

参加費:無料

主催 :地方独立行政法人大阪産業技術研究所

定員 :80名

地方独立行政法人大阪産業技術研究所は、2024年9月30日(月)に大阪産業創造館でORIST技術セミナーを開催。

金属は小さな電子部品から大きな構造物まで広く利用されている基幹・基盤材料であり、金属材料の高機能化や加工技術、接合技術の高度化は持続可能な社会の実現の鍵といわれています。

当研究所におきましても、金属材料を対象に、材料組成の改善や熱処理による特性向上を目指した技術開発を進めています。あわせて、素材を適材適所で使用するマルチマテリアル化に資する異種材料の接合技術の開発にも取り組んでいます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 金属材料の特性向上・接合技術を紹介!地方独立行政法人大阪産業技術研究所「ORIST技術セミナー」 appeared first on Dtimes.