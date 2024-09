『女鬼橋 開魂路』の続編！GSE『女鬼橋二 釋魂路』

GSEは、ホラー映画『呪われの橋』を原作としてSoftstarEntertainmentが開発した『女鬼橋 開魂路』の続編『女鬼橋二 釋魂路』を、Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5、Xbox One、Xbox Series X|Sで2024年10月24日に発売します。

GSE『女鬼橋二 釋魂路』

■タイトル :女鬼橋二 釋魂路

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/

PlayStation(R)5/Xbox One/Xbox Series X|S

■発売日 :2024年10月24日

■価格 :4,980円(税込5,478円)

■ジャンル :一人称サスペンスホラーアドベンチャー

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

タイ語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :SOFTSTAR ENTERTAINMENT

■CERO :D

GSEは、ホラー映画『呪われの橋』を原作としてSoftstarEntertainmentが開発した『女鬼橋 開魂路』の続編『女鬼橋二 釋魂路』を、Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5、Xbox One、Xbox Series X|Sで2024年10月24日に発売!

GSEはアジアおよび日本エリアにおけるパッケージ版の発売を担当します。

プレイヤーはゲームに登場する4人のメインキャラクターたちを一人称視点で操作して、謎解きや追跡をかわしながら探索を進め、ストーリーの重要な舞台となる文華大学の『大忍館』に隠された秘密を明らかにしていきます!

今回は『女鬼橋二 釋魂路』に登場するメインキャラクターたちを紹介します。

物語は、十大学園怪談で有名な文華大学を舞台に展開されます。多くの幽霊目撃談から、幽霊棟と呼ばれる『大忍館』で、『ホラーカーニバル』という新入生歓迎イベントが開催されようとしています。

映画クラブの学生たちが、過去に起きた学園猟奇殺人事件をモチーフに、ここでホラー映画を撮影する予定でしたが、深夜の撮影中に次々と怪奇現象に見舞われます……。

同じ頃、奇妙な手紙を受け取った記者が、過去の不可解な失踪事件を調査するために大学を訪れます。未解決の過去の不可解な事件と手がかりが少しずつ繋がり、闇に隠された巨大な陰謀が浮かび上がろうとしています。

幽霊棟から脱出しようとする過程で、彼らは次第にその背後に隠された恐ろしい真実に触れていきます……。迫り来る幽霊の影、巨大な危機、最後まで生き残れるのは一体誰なのでしょうか?

■メインキャラクター

【リエン・シューユー】

リエン・シューユーは、新合社(女鬼橋一代の新合新聞に所属するメディア)の新人記者です。

ジャーナリズム学科を卒業し、社会部で6年間真面目に仕事をしてきたプロの記者として、彼女は誰よりも豊富な経験を積んできました。

しかし、突然会社からメインキャスターの職を外され、ゴシップやスキャンダルを掘り下げるエンタメ部に異動させられました。

いくら打たれ強いとはいえ、用心深く極端な性格のせいで、現在のエンタメ部の仕事にはまだ馴染めていません。

宗教や霊に対しては半信半疑で、必要がない限り敬遠しています。

【チェン・レンジェ】

チェン・レンジェは、文華大学映画クラブが制作する新作ホラー映画『幽霊棟』で『イェン・シューウェン』の役を演じます。

彼はアメリカの高校を卒業後、台湾に戻り、文華大学の財務金融学科に在籍しています。

そして台湾の有名な映画・テレビ会社の社長令息でもあります。人柄がよく、自信家で、キリスト教徒です。

口では「霊なんて怖くない」と言っているものの、実際はとても恐れています。

ゲーム序盤では、他のキャラクターよりも軽薄で神経質に見えますが、終盤では驚くほど男らしさを発揮し、独特の魅力を発揮します。

【ユー・ハイラー】

ユー・ハイラーは、ホラー映画『幽霊棟』で『シュー・ヨウイー』の役を演じており、文華大学の工業デザイン学科に在籍しています。

片親家庭で育ち、大学教授の一人娘である彼女は、家を出て自立した生活を送っています。

運命や霊についてはスピリチュアルな感覚はあるものの、全く信じておらず、ときどき遊び感覚で占いを試す程度です。

性格は独立心が強く反抗的で、率直かつ自由を重んじるタイプで自由奔放、遊ぶ時は遊び、真面目にやる時は真面目にやります。

ユー・ハイラーは時折、チェン・レンジェに皮肉を言ったり、彼をからかったりしています。

【ウー・ズーナン】

ウー・ズーナンは、ホラー映画『幽霊棟』で『シュー・ウェンション』を演じており、文華大学の獣医学科に在籍しています。

彼は霊学を深く信じており、夢や霊、運命などに強い興味を持っていますが、生まれつきの強運のためか、まだ一度も霊を見たことがありません。

医者の家系に生まれ、叔父は安南宮で除霊の手伝いをしています。

性格は変わり者でエゴイスト、自由奔放であり、何事にも積極的に挑戦するタイプです。

ゲームに登場する二人の男性キャラクターの中では、より温厚な性格の持ち主とされています。

■『女鬼橋二 釋魂路』について

現代の学園怪談を題材にした『女鬼橋二 釋魂路』の舞台は、台湾の恐ろしい幽霊伝説で有名な文華大学。

多くの幽霊目撃談から、幽霊棟と呼ばれる『大忍館』で、新入生歓迎イベント『ホラーカーニバル』が開催される。

ストーリーは映画クラブの学生たちが、過去のキャンパスで起きた猟奇殺人事件をモチーフに、ホラー映画を撮影するため、深夜12時までに校内から退出するという規則を無視し、密かに教室に残って追い込みをかけていくというもの。

同じ頃、匿名の手紙を受け取った女性記者が、偶然にも過去の謎の失踪事件を調査することになる。

ゲームが進むにつれて学生たちと記者とのストーリーラインが重なり合い、プレイヤーは手がかりを探りながら、一連の真相を明らかにしていく。

恐怖の暗闇に光は差し込むのか?それとももっと恐ろしい陰謀を目の当たりにするのか?

このゲームでは、プレイヤーが最後まで生き残れるかどうかが試される。

『女鬼橋二 釋魂路』は、前作の多様なホラー要素を継承しつつ、キャンパス伝説を融合し、複数の幽霊のエピソードを織り交ぜたストーリーが展開されます。

アートデザインは、幽霊の典型的な伝説に焦点を当て、幽霊たちのキャラクターは、パズルのステージや彼らとの遭遇を通して描かれています。

プレイヤーは、幽霊たちの性格の違いや生前の心情を知ることができ、キャンパスでの怪奇現象や民間伝承が醸し出す雰囲気が、ゲームをより一層盛り上げます。

また、前作よりも幽霊の数が増え、より濃密な体験をプレイヤーにもたらします!

(C)2022-2024 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC. All rights reserved. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『女鬼橋 開魂路』の続編!GSE『女鬼橋二 釋魂路』 appeared first on Dtimes.