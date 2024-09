ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、9月5日(木)から、ハロウィーン・イベントを順次開催。これに先駆け、9月4日(水)、昼のハロウィーン「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」が、報道陣に先行公開された。■ゴーストタイプのポケモンが集結今回公開されたのは、DJピカチュウたちのショーや、マイメロ&クロミなどパークの仲間たちと一緒に間近で出会えるグリーティングの様子。

昨年よりも没入感が増したという"ド派手"でユカイなパーティ「ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ」は、クールでかわいいDJピカチュウがハイテンションに登場すると、続けて、DJゲンガー、ミミッキュ、ジュペッタ、ムウマとゴーストタイプのポケモンが勢ぞろい!ポケモンソングをアレンジした楽曲や、サウンドプロデューサーのDECO*27によるエネルギッシュな曲が流れる中、ポケモンとゲストが一体となり、ジャンプ&クラップで盛り上がった。また、ポケモンたちに間近で出会える「ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング」には、DJピカチュウ、DJ ゲンガー、ムウマ、ジュペッタ、ミミッキュに加え、今年は、パーク初登場のゴーストタイプのポケモン、ヒトモシとバケッチャが登場。2ヵ所に増えた撮影スポットでは、お気に入りのポケモンに"超接近"して楽しい合言葉を伝えると、とっておきのポーズで一緒に写真が撮れるという。さらに、ハロウィーン限定のスウィートな衣装をまとったマイメロディ&クロミたちが登場した「マイメロディ&クロミのハッピー・ハロウィーン・グリーティング」も実施されたほか、ミニオンやスヌーピーたち人気キャラクターも、この時期だけの特別な姿でゲストをお出迎え。なお、同日夜には、恐怖の渦に"生身"で飛び込む超刺激的な"こわ楽しい"「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の詳細も明らかになる予定だ。【「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」概要】日程:9月5日(木)〜