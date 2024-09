ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは4日、5日から順次開催となるハロウィーン・イベントに先駆けて、「DJピカチュウ」たちのショーや、マイメロ&クロミなどパークの仲間たちと一緒に踊れる大はしゃぎできる超熱狂体験の昼のハロウィーン『ハハハ!ハロウィーン・パーティ』を、報道陣に先行公開した昨年好評を博し、ショーの世界にさらに全身で飛び込める没入感が増した“ド派手”でユカイなパーティ『ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ』が、グラマシーパークで今年もスタート。サウンドプロデューサー・DECO*27によるエネルギッシュでクセになる音楽で、エンターテイナーたちが盛り上げるなか、クールでかわいい「DJピカチュウ」がハイテンションに登場すると会場から大歓声が。

特別招待ゲストは、「DJピカチュウ」に加え、パーティ好きでノリノリな「DJゲンガー」、みんなと仲良くなりたい「ミミッキュ」、会場を驚かそうと張り切る「ジュペッタ」、いたずら好きでふわふわ浮かぶ「ムウマ」とゴーストタイプのポケモンが勢揃いする特別なパーティに大興奮。誰もが"主役"となって踊り、会場中が一体となるジャンプ&クラップで盛り上がった。おなじみのポケモンソングをアレンジした楽曲や、このショーのためDECO*27のオリジナル曲が次々と鳴り響くなか、音に合わせた巨大スクリーンの演出や、エンターテイナーたちとのコール&レスポンスでボルテージはMAXに。子どもから大人まで超熱狂の渦に"生身"で飛び込み、大好きなポケモンたちと大空に思いっきりジャンプして、熱狂できるハロウィーン・パーティを全身で満喫する様子がみられた。また、ポケモンたちに間近で出会える『ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング』も、報道陣に先行公開。昨年一緒にハロウィーンを楽しんだ「DJ ピカチュウ」、「DJ ゲンガー」、「ムウマ」、「ジュペッタ」、「ミミッキュ」に加え、今年は、パーク初登場のゴーストタイプのポケモン「ヒトモシ」「バケッチャ」が加わり、より多くのゲストと触れ合えるよう、出現スポットも2ヶ所に増やしてパワーアップ。DECO*27によるノリノリのハロウィーン・ソングにあわせて、ジャンプしたり踊ったりするキュートなポケモンたちに、特別招待ゲストは大興奮し、満面の笑顔でお出迎え。お気に入りのポケモンに"超接近"して楽しい合言葉を伝え、とっておきのポーズで一緒に写真を撮って、子どもも大人も最高にハッピーな思い出を作っていた。