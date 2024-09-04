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Blu-ray / DVD¡ØBE:FIRST LIVE in DOME 2024 ¡ÉMainstream-Masterplan¡É¡Ù
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BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ¡ÉMainstream-Masterplan¡É
2024.3.3 in TOKYO DOME
1.Gifted.
2.Mainstream
3.Move On
4.Milli-Billi
5.Boom Boom Back
6.Be Free
7.First Step
8.Moment
9.Softly
10.SOS
11.Don't Wake Me Up
12.Spin!
13.Salvia
14.Grow Up
15.Smile Again
16.Shining One
17.To The First
18.BF is...
19.Brave Generation
20.Set Sail
21.Betrayal Game
22.Scream
23.Grateful Pain
24.Kick Start
25.Great Mistakes
26.Bye-Good-Bye
27.Glorious
28.Message
29.Masterplan
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BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ¡ÉMainstream-Masterplan¡É -Behind The Scenes-
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BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 ¡ÈMainstream¡É /
BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ¡ÉMainstream-Masterplan¡É
-MC Digest-
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2025Ç¯1·î8Æü(¿å) ¡ÚÅìµþ¡ÛÅìµþ¥É¡¼¥à
2025Ç¯1·î9Æü(ÌÚ) ¡ÚÅìµþ¡ÛÅìµþ¥É¡¼¥à
2025Ç¯1·î18Æü(ÅÚ) ¡ÚÊ¡²¬¡Û¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
2025Ç¯1·î19Æü(Æü) ¡ÚÊ¡²¬¡Û¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
2025Ç¯1·î30Æü(ÌÚ) ¡ÚÂçºå¡Ûµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ) ¡ÚÂçºå¡Ûµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
2025Ç¯2·î2Æü(Æü) ¡ÚÂçºå¡Ûµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
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