セリスタは、医療機関専用に企画・開発・販売しているサプリメントブランド『Dr. Fine Beaute/ドクターフィーネボーテ』の製造・品質管理等の安全性基準及び手順書を策定・公開しました。

セリスタ『Dr. Fine Beaute』製造・品質管理等の安全性基準及び手順書 策定・公開

セリスタは、医療機関専用に企画・開発・販売しているサプリメントブランド『Dr. Fine Beaute/ドクターフィーネボーテ』の製造・品質管理等の安全性基準及び手順書を策定・公開。

医療機関向けに予防医療に特化した検査機器やオリジナルサプリメントを展開するセリスタは『Dr. Fine Beaute/ドクターフィーネボーテ』のブランドで医療機関向けに高品質なオリジナルサプリメントを提供。

最終的に一般消費者の健康増進に貢献することを目指しています。この目的を達成するため、製品の設計から製造、保管、発送に至るまでの全工程において、厳格な「サプリメント製造および品質管理等の安全性基準」を策定しました。

本基準は、セリスタが既に長年にわたり運用してきた医療機器製造・販売業並びに化粧品製造・販売業のGQP(Good Quality Practice)及びGVP(Good Vigilance Practice)に準拠する高い品質と安全性を確保し、医療機関および利用者が安心して使用出来る製品を提供することが目的です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 製造・品質管理等の安全性基準及び手順書を策定!セリスタ『Dr. Fine Beaute』 appeared first on Dtimes.