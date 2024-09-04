

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43620.58 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42847.64 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42400.99 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41897.96 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41442.53 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40639.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40175.34 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40037.42 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40018.98 均衡表雲上限(日足)

39559.20 均衡表雲下限(日足)

38877.02 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38700.87 新値三本足陽転値

38632.31 26週移動平均線

38618.45 75日移動平均線

38452.72 13週移動平均線

38302.81 6日移動平均線

37979.99 均衡表転換線(日足)

37444.27 200日移動平均線

37227.20 ボリンジャー:-1σ(26週)

37115.04 25日移動平均線



37047.61 ★日経平均株価4日終値



36791.45 均衡表転換線(週足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36730.10 ボリンジャー:-1σ(13週)

36700.79 均衡表雲上限(週足)

35822.09 ボリンジャー:-2σ(26週)

35353.06 ボリンジャー:-1σ(25日)

35172.25 均衡表基準線(日足)

35007.48 ボリンジャー:-2σ(13週)

34416.98 ボリンジャー:-3σ(26週)

33708.89 均衡表雲下限(週足)

33591.08 ボリンジャー:-2σ(25日)

33284.86 ボリンジャー:-3σ(13週)

31829.09 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 43.08(前日79.02)

ST.Slow(9日) 69.79(前日87.39)



ST.Fast(13週) 60.90(前日65.75)

ST.Slow(13週) 59.33(前日60.94)



［2024年9月4日］



株探ニュース

