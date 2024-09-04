【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43620.58 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42847.64 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42400.99 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41897.96 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41442.53 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40639.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40175.34 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40037.42 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40018.98 均衡表雲上限(日足)
39559.20 均衡表雲下限(日足)
38877.02 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38700.87 新値三本足陽転値
38632.31 26週移動平均線
38618.45 75日移動平均線
38452.72 13週移動平均線
38302.81 6日移動平均線
37979.99 均衡表転換線(日足)
37444.27 200日移動平均線
37227.20 ボリンジャー:-1σ(26週)
37115.04 25日移動平均線
37047.61 ★日経平均株価4日終値
36791.45 均衡表転換線(週足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36730.10 ボリンジャー:-1σ(13週)
36700.79 均衡表雲上限(週足)
35822.09 ボリンジャー:-2σ(26週)
35353.06 ボリンジャー:-1σ(25日)
35172.25 均衡表基準線(日足)
35007.48 ボリンジャー:-2σ(13週)
34416.98 ボリンジャー:-3σ(26週)
33708.89 均衡表雲下限(週足)
33591.08 ボリンジャー:-2σ(25日)
33284.86 ボリンジャー:-3σ(13週)
31829.09 ボリンジャー:-3σ(25日)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 43.08(前日79.02)
ST.Slow(9日) 69.79(前日87.39)
ST.Fast(13週) 60.90(前日65.75)
ST.Slow(13週) 59.33(前日60.94)
［2024年9月4日］
株探ニュース