　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43620.58　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42847.64　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42400.99　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41897.96　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41442.53　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40639.01　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40175.34　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40037.42　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40018.98　　均衡表雲上限(日足)
39559.20　　均衡表雲下限(日足)
38877.02　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38700.87　　新値三本足陽転値
38632.31　　26週移動平均線
38618.45　　75日移動平均線
38452.72　　13週移動平均線
38302.81　　6日移動平均線
37979.99　　均衡表転換線(日足)
37444.27　　200日移動平均線
37227.20　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37115.04　　25日移動平均線

37047.61　　★日経平均株価4日終値

36791.45　　均衡表転換線(週足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36730.10　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36700.79　　均衡表雲上限(週足)
35822.09　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35353.06　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35172.25　　均衡表基準線(日足)
35007.48　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34416.98　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33708.89　　均衡表雲下限(週足)
33591.08　　ボリンジャー:-2σ(25日)
33284.86　　ボリンジャー:-3σ(13週)
31829.09　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　43.08(前日79.02)
ST.Slow(9日)　　69.79(前日87.39)

ST.Fast(13週)　 60.90(前日65.75)
ST.Slow(13週)　 59.33(前日60.94)

［2024年9月4日］

株探ニュース