ËÜÆü¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö£Ó£È£Ï£×¡½£×£Á¡×¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ëà½÷¤Î±Æáµ¿¤ï¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡Ä
¡¡½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£È£Ï£×¡½£×£Á¡×¤¬£´Æü¡¢Âè£±ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£³£°£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿£±£²¿Í¤òÈ¾Ê¬¤ËÊ¬¤±¡¢£Ó£È£Ï£×¡½£×£Á¤È¾¼ÏÂ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¡×¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯£··î¡£ÅêÉ¼ÂÐ·è¤Ë¤è¤êº£Ç¯£¶·î¡¢£Ó£È£Ï£×¡½£×£Á¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ç¤Ï¤³¤Î£¹¤«·î¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÈà¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸µ£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÀÄ»³È»¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¡Ö¸½Ìò»þÂå¤â£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¥Û¥ó¥È¤Ë¡£»¨Áðº²¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÍ×ÁÇÆþ¤ì¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤é¡¢¡ÊÀèÀ¸¤«¤é¡Ë¡ØÃæÅÓÈ¾Ã¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¡Ê£´£±¡Ë¤Ï¸½Ìò¤ÎÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Î£È£Ë¤Î¼ñÌ£¡¦¼ÂÍÑÈÖÁÈ¤Ë¡Ö¥«¥ì¡¼¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤¿¤À¡ÖÀèÀ¸¤Ë¡Ø³êÀå¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸µÂç¼ê´ë¶È¶ÐÌ³¤Î±öÅÄ¾¸Ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ£Í£Ã¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤«¤é¡Ö·ë¹½¥¬¥Ã¥Ä¥ê¡Ø£Ã£Å£Ì£É£Î£Å¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤È¤«¤Í¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¡Ê¥ë¥¤¡¦¡Ë¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤«¤Í¡¢ÇÒ¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£¿ÀÅÄ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÊÇã¤¤Êª¤¬¡Ë¥¨¥°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±öÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¡ËÇã¤¦»þ´Ö¤â¤ª¶â¤âÁ´Éô¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¥»¥ê¡¼¥Ì¤ÎË¹»Ò¤Ê¤É¤Ï¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Î»þ¤ËÇã¤Ã¤¿¡Ä¡£¤¢¤ÈÍ§Ã£¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤È¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Í§Ã£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÅÄ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉµÚ¤ò¡¢±öÅÄ¤Ï¡ÖÀÎ¤Î²»³ÚÃç´Ö¤Ç¤·¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤Í¤§¡Ä¤³¤ì¤«¤â¡×¤È¾®»Ø¤ò¸«¤»¡¢à½÷À¤Î±Æá¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ö°ã¤¦¤ó¤À¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÇ°¤Î¤¿¤á¡Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÀÅÄ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤Ê¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½©¸µ»á¤«¤é¤Î¼ê»æ¤âÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤è¤¦¤È¤â¡¢É¬»à¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤¿¡£²ù¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿·¯¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿´ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤â¤Ã¤È¹â¤¤Ì´¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÂçÊª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤Î¤³¤ó¤Ê¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¸µ¥«¥á¥éµ»½Ñ²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î°æÅûÍºÂÀ¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ä¤Ä¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸µ±¿Å¾¼ê¤Î»³ËÜ²Â»Ö¡Ê£³£¶¡Ë¤È¡¢°ìºòÇ¯¤Ë³èÆ°½ªÎ»¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ï£Ì£É£Ä£Å£Í£Ï¡×¤Î¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¸þ»³µ£¡Ê£³£¶¡Ë¡£