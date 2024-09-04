¶×ºù¤¬¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶â¡¦Æü²¼¤ÎË¬Ìä¤Ë¾Ð´é¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤®¤ê¡×£²·î¤ÎÂÎ¸³ÆþÌç¤Ç½õ¸À¡¡Æü²¼¡ÖÁêËÐ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Î¤´±ï¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎÂç´Ø¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤ÎÉô²°¤Ç·Î¸Å¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó£·£·¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦Æü²¼¾°¡Ê»°·Ã³¤±¿¡Ë¤ÎË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ãæ³Ø¤Þ¤ÇÁêËÐ·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿Æü²¼¤¬£²·î¤ËÂÎ¸³ÆþÌç¤·¤¿ºÝ¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æº¹¤·¼ê¤äÂÎ½Å¤Î¤«¤±Êý¤Ê¤É¤ò½õ¸À¡£ºÇ¹â¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£É½¾´¼°¤ÇÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¼ó¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤½Å¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤Î¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢Æü²¼¤ÏÁêËÐ·Ð¸³¤¬¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÏÀâ¡£Âç´Ø¤Ï¡Ö¡Ê¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÁêËÐ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁêËÐ³¦¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤®¤ê¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Æü²¼¤â¡ÖÊó¹ð¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£ËÜÅö¤ËÁêËÐ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Î¤´±ï¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£ÁêËÐ¤È¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ÑÀª¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤é¤»¤Ê¤¤¹¶ËÉ¤¬Â¿¤¤¡£ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤äµ»½Ñ¡Ä¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºÆ¤Ó·Î¸Å¤ò¸«³Ø¤·¡ÖÁêËÐ¤Î·Î¸Å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤¤·¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê½é¿´¡Ë¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î·Î¸Å¤Ç¤Ï¡¢¶×ºù¤ÏÄïÄï»Ò¤ÎËëÆâ¶×¾¡Êö¤È£±£°ÈÖ¤È¤Ã¤Æ£·¾¡£³ÇÔ¡£²Æ½ä¶ÈÃæ¤Ï¹øÄË¤òÈ¯¾É¤·¤Æ·Î¸Å¤òÀÑ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é£±½µ´Ö¼å¤Ç¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£½©¾ì½ê¡Ê£¸Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¾È½à¡£Æü²¼¤Î¶â¥á¥À¥ë¤â»É·ã¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«¿È¤¬£ÖÊó¹ð¤¹¤ë¡£