¥­¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖFalling for Jaeyeong¡×11·î1Æü¤Ë³«ºÅ¡Ä¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¤ä»£±Æ²ñ¤â¡ª

俳優のキム・ジェヨンが11月1日(金)、Zepp HANEDAにて、「2024 キム・ジェヨン ファンミーティング in 東京 ーFalling for Jaeyeongー」を開催する。モデルとしてデビューし、安定した演技力、クールで圧倒的なビジュアルを武器に次々と話題作に出演し、様々な魅力を披露してきたキム・ジェヨン。今月スタートのパク・シネと共演でも話題のドラマ「悪魔なカノジョは裁判官」では、鋭い直感と優しさを兼ね備えた捜査1科のハン・ダオン役を演じ、悪魔の心まで温かくするという魅力的な演技で期待が高まっている。

さらに彼は、日本でもおなじみの原田マハ原作の特集ドラマ「旅屋おかえり」の韓日国交正常化60周年の「旅屋おかえり2」にも出演が決定し、これからますます日本でも活動の幅を広げていくと期待されている今注目の俳優だ。今回のファンミーティングでも、キム・ジェヨン本人のアイディアで、日本のファンと最高の時間を過ごす準備をしているという。VIP特典付指定席には、ハイタッチ会参加券、オリジナルグッズプレゼント、グループ撮影会(20人毎/終演後)、オリジナルPASSのプレゼントなど豪華特典を用意。ドラマ「愛はビューティフル、人生はワンダフル」「月水金火木土」「あなたに似た人」など、様々な話題作に出演し、韓国のみならず日本でも大人気のキム・ジェヨンが、日本のファンと最高の時間を過ごす。

■公演情報

「2024 キム・ジェヨン ファンミーティング in 東京 ーFalling for Jaeyeongー」

特設サイトはこちら

公演日:2024年11月1日(金)

<1部>開場 13:15 / 開演 14:00

<2部>開場 17:45 / 開演 18:30



会場:Zepp HANEDA



<チケット代>

・VIP特典付き指定席 \18,800(税込)

<特典>

.魯ぅ織奪漸饂臆歎堯塀演後)

▲リジナルグッズプレゼント(非売品)

グループ撮影会(20人毎/終演後)

ぅリジナルPASSプレゼント



・一般指定席 \11,800(税込)



<共通>

※ドリンク代別途 500円

※4歳以上有料、3歳以下入場不可



主催:RISE Communication

協力:MANAGEMENT S / WONDER