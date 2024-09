【JFL第18節】延期となった上位直接対決…ヴィアティン三重vs栃木シティは10月2日のミッドウィーク開催に

日本フットボールリーグ(JFL)上位直接対決の代替日程が発表された。JFLでは台風10号の影響により、8月31日開催予定だった第18節のヴィアティン三重vs栃木シティが中止・延期に。V三重が3位、栃木Cが2位と上位直接対決であり、両者の勝ち点差は「3」。V三重は勝利なら順位逆転もあり得たが、夏休み最終日にホームで大一番を迎えることができなかった。この一戦の代替日程は「10月2日(水)18:00キックオフ」で、会場は当初と同じ「LA・PITA東員スタジアム」。

両チームは、ともに第22節から中3日でこの一戦を迎え、そこから第23節を中3日で戦うことに。JFLではあまりないスケジュール感だ。なお消化が1試合少ない現段階で、2位栃木Cが首位・高知ユナイテッドSCと勝ち点「10」差、3位V三重が「13」差となっている。第22節9月28日(土)18:00 ヴィアティン三重 vs FCマルヤス岡崎18:00 栃木シティ vs クリアソン新宿第18節延期分10月2日(水)18:00 ヴィアティン三重 vs 栃木シティ第23節10月6日(日)13:00 沖縄SV vs ヴィアティン三重13:00 高知ユナイテッドSC vs 栃木シティ