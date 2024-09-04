¡Ú¸þÆüÄ®¶¥ÎØ¡¦£Ç·Ê¿°Â¾Þ¡Û°ð³ÀÍµÇ·¤¬¸½¹Ô¥Ð¥ó¥¯ºÇ¸å¤ÎÃÏ¸µµÇ°¤ËÄ©¤à¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤â¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤½Ð¤âÎ¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¸þÆüÄ®¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡Ê¿°Â¾Þ¡×¤¬£µÆü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£ÃÏ¸µ¡¦°ð³ÀÍµÇ·¡Ê£´£·¡áµþÅÔ¡Ë¤Ï¸þÆüÄ®¶¥ÎØ¾ì¤Î²þ½¤Á°ºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µµÇ°¤ËËü´¶¤Î»×¤¤¤ÇÎ×¤à¡£
¡¡°ð³À¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¸þÆüÄ®¶¥ÎØ¾ì¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢É®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¬¤¿¤¤¡£º£Âç²ñ¸å¡¢Ìó£µÇ¯´Ö¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¹Ô¤Î¥Ð¥ó¥¯¤òÁö¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤â¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤½Ð¤âÎ¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£µÇ°Í¥¾¡¤â¤¢¤ë¾ì½ê¤À¤¬¡¢¶¥ÎØ¿ÍÀ¸¤ÏÁí¤¸¤Æ¡Ö¶ì¤·¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¤æ¤¬¤á¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¡¡£¶·î¤Ë¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¤¹¤ë¤«ÌÂ¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¸½¾õ¤Ç¤â¡ÖËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÄ´»Ò¤òÌá¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÌ³Ê¤Îµ¤Ç÷¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤à¤Î¤ß¤À¡£
¡¡£²£°£±£±Ç¯£±·î¤ÎÅöÂç²ñ¤Ç½é¤á¤ÆÂ¼¾åµÁ¹°¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤ò²ó¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬º¿¹ü¹üÀÞ¸å¤Ç¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤¬Á°¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸å¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤òÉÕ¤±¤ÆÁö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ó¤Í¤ó¡Ù¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£À®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Î»þ¤¬¡¢º£¤âÝî¤ß¤ë¡£
¡¡½éÆü¤Î£¸£Ò°ì¼¡Í½Áª¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢ÇòÀ±¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ò·è¤á¤ë¡£