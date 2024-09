調剤現場が求める高度な一包化調剤の安全性と効率化に貢献！ タカゾノ「錠剤監査支援装置付き全自動錠剤包装機 Eser」

タカゾノと日立チャネルソリューションズは、画像認識システム「Pre-VIEW」を搭載した「錠剤監査支援装置付き全自動錠剤包装機 Eser(イーサー)」を共同開発し、タカゾノより販売中です。

タカゾノと日立チャネルソリューションズは、画像認識システム「Pre-VIEW」を搭載した「錠剤監査支援装置付き全自動錠剤包装機 Eser(イーサー)」を共同開発し、タカゾノより販売中!

開発した「錠剤監査支援装置付き全自動錠剤包装機 Eser」は、従来の一包化調剤を支援する「全自動錠剤包装機 Eser」の小型タイプ2機種(型式:ES-M130J4およびES-144J4)に、最先端のAI技術と高度な画像認識システム「Pre-VIEW」を搭載することで、錠剤の一包化から錠剤監査までの業務をトータルでサポートする全自動錠剤包装機です。

一包化調剤に関わる監査の負担を軽減し、調剤現場が求める高度な一包化調剤の安全性と効率化に貢献します。

■「錠剤監査支援装置付き全自動錠剤包装機 Eser」の概要

調剤薬局や病院薬剤部の調剤現場では、処方箋に基づいた調剤業務に加え、正しく調剤が行われているかを確認する監査業務が実施されています。

一包化した薬剤の目視確認は、薬剤師にとって大きな負担になっており、調剤現場ではミスを予防し正確でかつ効率的な確認支援ツールが求められています。

今回開発した「錠剤監査支援装置付き全自動錠剤包装機 Eser」は、これらの課題や多様なニーズに対応した監査支援装置付きの全自動錠剤包装機です。

これまでタカゾノが培った錠剤一包化のノウハウと日立チャネルソリューションズの高度な識別・搬送技術を融合した、共同開発の新機能の画像認識システム「Pre-VIEW」を搭載することで、一包化から監査支援までこの1台で完結することができます。

独自に開発した撮像モジュールは、錠剤が重なりにくい処理等により、個々の錠剤を判別しやすく工夫を施した設計とともに高速搬送を実現し、撮影から分包までの工程をスムーズに行うことができます。

本体内蔵の高精度カメラで錠剤を一包単位で撮影し、AIを使った画像解析技術により高い精度で識別を行います。

錠剤の数のカウントのみならず、「大きさ」「色」、さらに「刻印」を画像マスタと照合し、薬品種も識別します。

半透明で検出しにくい薬剤も、画像解析により検出精度を向上させています。

錠剤監査支援装置付き全自動錠剤包装機の提供により、これまで担当者の心理的負担が大きかった一包化監査業務をサポートし、「安心かつ効率的な」調剤業務に貢献し、その先にある「患者さまの笑顔」へ導きます。

■新機能:画像認識システム「Pre-VIEW」の特長

(1)AIを活用した画像認識

・搬送画像から錠剤を一錠単位で検出

・高精度な画像解析アルゴリズムによる薬品種の識別

・錠剤の刻印文字の識別も実現

(2)撮像モジュールの搭載

・撮影しやすくする錠剤の散開制御および高速搬送

・錠剤の分包と認識を一連の流れで実現

・高密度実装技術により装置の寸法を維持

(3)監査データの利用

・監査結果の自動保存

・直感的なユーザーインターフェース(PC画面)

・クラウドサービスで、画像マスタデータを自動配信

■展示のご案内

本製品は以下の展示会でタカゾノの展示ブースにて出展する予定です。

<開催概要>

展示会名 : 第57回日本薬剤師会学術大会 付設薬科機器展示会

会期 : 2024年9月22日(日)・23日(月・祝)

開催地 : 埼玉県さいたま市中央区新都心8

会場 : さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ

公式サイト: https://www.c-linkage.co.jp/jpa57/

