平屋を体感できる！泉北ホーム「モデルハウス和泉中央」

泉北ホーム「モデルハウス和泉中央」

泉北ホームは、9月7日(土)、毎日ハウジング和泉中央住宅展示場8号地に、関西17店舗目となるモデルハウスをオープンします。

■泉北ホームは、超性能。

住宅業界のあたりまえを超える会社が建てる、高性能モデルハウス

モデルハウス和泉中央では、泉北ホームの最先端の断熱性能を誇る商品「+℃ermo7G(プラスサーモセブンジー)」仕様のHEAT20 G3をクリアした断熱性能、断熱等級7の暮らしを体感できます。

さらに当モデルハウスは全館空調で室温をコントロールしています。

一年中どの季節にご来場いただいても快適な室温を体感出来ます。

断熱・気密性を上げる目的は、会社の技術力や資金力を誇示するためではなく、快適で健康的な暮らしを提供するため。

だからこそ、泉北ホームは高性能な住宅をできるだけコストを抑えて利用者に提供できるように、初期費用だけではなく将来かかってくるメンテナンスコストも抑えた高品質な商品を提供。

■憧れの暮らしとリアリティの両方で魅せるモデルハウス

住宅展示場のモデルハウスにありがちなのが、現実離れした大空間や、高価すぎる設備に彩られた室内。

泉北ホームのモデルハウス和泉中央は、実際の暮らしを想定したサイズ感で、動線設計や収納に至るまでリアリティを追求しています。

憧れの暮らしを体感しながら、すぐに真似出来るアイデアを持ち帰ることが出来ます。

また、当モデルハウスは1棟で価格帯の異なる3メーカーの水回り設備を体感できます。

規格住宅ではできない、自由設計だからこそ叶えられる間取りやインテリアの魅力も存分に感じられます。

■空間設計で魅せるモデルハウス

土地の広さや予算に合わせた商品展開ができるのも泉北ホームの強みです。

狭小地であっても快適な暮らしを実現出来るように、間取りや構造上の制限も窓の取り方や壁面の使い方を工夫し解決しています。

フレキシブルな空間の使い方も泉北ホームの得意とするところ。

家族団らんの時間も、一人の時間も同じ空間で楽しめるようなヌックや、家族構成やライフスタイルの変化に合わせて将来の使い方を変えられる居室など、今も未来も快適に過ごせる空間を提案。

■2階建てモデルハウスなのに、平屋を体感できる!

1階はLDKに、トイレ・洗面脱衣所・浴室と生活に必要な設備がワンフロアに。

打ち合わせ室を居室として考えると、1棟の平屋としての暮らしが体感できます。

■9月7日(土)・8日(日)にはオープン記念イベントを開催!

オープン当日と翌日には、関西電力にご協力いただきオープン記念「オール電化」イベントを開催。

関西電力キャラクターのはぴ太とはぴ美がやってきます!

さらにIHクッキングヒーターで実演するゼリードリンクを無料で提供。

ゼリードリンクは一家族につき3食限り。

なくなり次第終了です。

※開催時間:両日10:00〜17:00

●泉北ホーム モデルハウス和泉中央

所在地 :大阪府和泉市唐国町3-18-50 毎日ハウジング和泉中央住宅展示場内

営業時間:10:00〜18:00

