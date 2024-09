「トリュフベーカリー」とのコラボメニューも！ ハロウィンにぴったりな秋スイーツのアフタヌーンティー

コンラッド東京では、9月1日から「オータム・アフタヌーンティー with TruffleBAKERY」がスタート。

ハロウィン・コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー 写真:お店から

コンラッド東京では、9月1日からタロットカードの世界観から着想を得た秋スイーツと、人気ベーカリー「トリュフベーカリー」とのコラボレーションサンドイッチを楽しめる「オータム・アフタヌーンティー with TruffleBAKERY」がスタート。

浜離宮恩賜庭園、レインボーブリッジなど、東京湾のパノラマが目前に広がる 写真:お店から

会場となる「トゥエンティエイト」は、コンラッド東京28階にあるバー&ラウンジ。天井高が約8メートルある開放的な空間で、大きな窓から東京湾を一望。昼間は浜離宮恩賜庭園の緑が鮮やかな景色、夜は漆黒の中に浮かぶ都会の景色とともに、ゆったりとアフタヌーンティーを楽しめる。

タロットカードの世界を楽しめる秋スイーツやセイボリー

コンラッド東京のアフタヌーンティーの中でも、年間で最も人気のあるテーマであるハロウィン。今年はタロットカードの世界をイメージし、パープルやワインレッドなどを基調とした神秘的な色合いのスイーツでハロウィンを表現。今回は「プラチナ・ジュビリー ケーキコンテスト」優勝などの経歴を持つペストリーシェフ・魚住美恵子さんが手掛けており、女性に人気の占いに関連したテーマ、あえて手を加えず使用したフレッシュフルーツの果実感、さりげないハーブ使いなど女性シェフらしい特徴も随所に感じられる。

栗の名産地であるフランス アルデシュ産の栗を使用した「モンブラン」や、瑞々しいぶどうを飾った「巨峰とチーズフランタルト」、爽やかな仕上がりの「洋ナシと木頭柚子のヴェリーヌ」など、秋の食材をふんだんに取り入れたスイーツは計5種。

モンブラン 写真:お店から

昨年も好評だった「モンブラン」が再登場。フランスのAOP認証を受けたアルデシュ産の栗をたっぷり使用し、芳醇なレミーマルタンを加えたマロンクリームの中に、栗風味のパウンドケーキと生クリームがイン。タロットカードの星をモチーフにしたキラキラのチョコプレートもかわいらしくフォトジェニック。

巨峰とチーズフランタルト 写真:お店から

「巨峰とチーズフランタルト」は、全粒粉を使用した朝焼きのタルトと、レモンの風味を加えたなめらかなチーズフランの上に、巨峰の実をふんだんにトッピング。チーズケーキをイメージし、サクサクのタルト、とろりとしたチーズフラン、そして瑞々しい巨峰のコンビネーションを楽しめる。

洋ナシと木頭柚子のヴェリーヌ 写真:お店から

「洋ナシと木頭柚子のヴェリーヌ」は、旬を迎える山形県産のラ・フランスのコンポートを、香り高い木頭柚子のゼリーと合わせ、赤しそのゼリーとトッピングのザクロでサンドすることで、爽やかなアクセントを加えている。

トリュフを存分に堪能できる「トリュフベーカリー」との限定コラボサンド

トリュフベーカリーのシグネチャー商品「白トリュフの塩パン」のベースである黄金のバターロールに、白トリュフバターを挟んだコンラッド東京限定の「黄金のバターロール&白トリュフバター」と、トリュフベーカリーの店舗で人気の「黒トリュフの卵サンド」の2種のコラボレーションサンドイッチが登場。トリュフの濃厚な香りと味わいを堪能できる期間限定のコラボレーションアイテムは、ヌン活ファンのみならずパンラバーも必見!

Truffle BAKERYコラボレーションサンド 写真:お店から

コンラッド東京限定「黄金のバターロール&白トリュフバター」は、ほどよく溶けた白トリュフバターと黄金のバターロールとのマリアージュを味わうロールパン。トリュフを最もおいしい食べ方で提供することを追求したトリュフベーカリーの人気商品「黒トリュフの卵サンド」との食べ比べも楽しい。

さつまいもやいちじくなどを使用した3種のセイボリーも、スイーツと見間違えてしまうほどの華やかなルックスで、タロットカードの世界観を表現。

いちじくと豆乳クリームのオープンブレッド 写真:お店から

「いちじくと豆乳クリームのオープンブレッド」は「トリュフベーカリー」の生地を焼きあげたパンに、いちじくやベリーをトッピングしたホテルオリジナルのコラボレーションサンド。豆乳を使用し軽く仕上げたホイップクリームは、フレッシュなフルーツとよく合う。

紫芋のムース 生ハムとさつまいものリヨネーズポテト 写真:お店から

「紫芋のムース 生ハムとさつまいものリヨネーズポテト」は、紫芋のムースに、さつまいもを使用したリヨネーズポテトと生ハム、マスカットをトッピング。秋の食材を堪能できるセイボリー。

夕方以降はビールやスパークリングワインなどのフリーフロードリンクとともに、アフタヌーンティーメニューを楽しめる。

オータム・ナイトティーwithTruffleBAKERY 写真:お店から

キュートなハロウィン仕様の「ハロウィン・コンラッド・ベア」「トリュフベーカリー」ロゴ入りエコバッグと「ハロウィン・コンラッド・ベア」のセットを購入できるオプションも。余韻に浸れるお土産はかなりうれしいポイント。

「ハロウィン・コンラッド・ベアとTruffleBAKERYロゴ入りエコバックのセット」1セット3,500円 写真:お店から

洗練された秋スイーツとともに人気店のメニューも味わえる話題性たっぷりなアフタヌーンティーで、この秋はワンランク上のハロウィンを楽しんでみては。

詳細

■提供期間:2024年9月1日(日)〜10月31日(木)

■時間:「オータム・アフタヌーンティー with TruffleBAKERY」

毎日 11:00〜16:30 ※2時間制

「オータム・ナイトティー with TruffleBAKERY」

18:30〜21:30(最終入店 19:30)※2時間制

■料金:「オータム・アフタヌーンティー with TruffleBAKERY」

★スタンダードアフタヌーンティー

平日 1名7,900円 / 土日祝日 1名8,500円

※約20種のドリンクセレクションからお好きなものをお好きなだけ

★ハロウィン・コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー

1名9,900円

※ハロウィン・コンラッド・ベアが付いたプランです

★ハロウィン・コンラッド・ベアとTruffleBAKERYロゴ入りエコバッグのセット

1セット3,500円

※オプションメニューのため、単品での販売は行っておりません

※在庫数によりエコバッグの色は選べないことがあります

※なくなり次第販売は終了いたします



「オータム・ナイトティー with TruffleBAKERY」

★スパークリングワイン フリーフロー付き

1名11,000円

★シャンパーニュ フリーフロー付き

1名16,000円

※両プランにハロウィン・コンラッド・ベアが付きます



※価格はすべて税・サービス料込

<店舗情報>◆バー&ラウンジトゥエンティエイト コンラッド東京住所 : 東京都港区東新橋1-9-1 コンラッド 東京 28FTEL : 050-5589-7073

文:當間優子

