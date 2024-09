ÏÃÂê¤Î¿·Å¹13¸®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª¡Ö¶äºÂµ×Ê¼±Ò¡×½Ð¿È¤Î¼÷»ÊÅ¹¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¯ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¿Íµ¤Å¹¤Þ¤Ç

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. VANKA(東京・外苑前)

2024年7月、外苑前駅から徒歩5分ほどの場所に、四季折々の厳選した国産食材を使用し、割烹の構成とフレンチの技法で和を表現するレストラン「VANKA」がオープンしました。

VANKA 写真:お店から

2. 神田錦町 鮨たか晴(東京・大手町)

<店舗情報>◆VANKA住所 : 東京都港区北青山2-9-9 外苑いちょうの杜 10FTEL : 050-5594-1202

2024年7月、大手町駅から徒歩5分ほどの場所に、毎日豊洲から仕入れる厳選食材を使用した絶品江戸前寿司が楽しめる「神田錦町 鮨たか晴」がオープンしました。

神田錦町 鮨たか晴 写真:お店から

3. sasa(大阪・豊中)

<店舗情報>◆神田錦町 鮨たか晴住所 : 東京都千代田区神田錦町1-17-5 DAIWA神田橋ビル 1FTEL : 03-3518-9218

2024年7月、大阪・豊中市の「服部緑地」内に、 “薪火×地食材”をコンセプトにしたイタリアンレストラン「sasa」がオープンしました。

sasa 写真:お店から

4. 明けましておめでとうございます(京都・京都市役所前)

<店舗情報>◆sasa住所 : 大阪府豊中市服部緑地1-8TEL : 050-5593-9782

2023年11月、都営地下鉄・京都市役所前駅2番出口から徒歩約4分のところにオープンした「明けましておめでとうございます」は、予約制の居酒屋。同じく京都市内にある「おうちごはん 中島家」や「京町家おばんざい こはく」を姉妹店に持つ株式会社utuwaが手掛けるお店です。

明けましておめでとうございます 写真:お店から

5. Hangry Joe’s Tokyo(東京・秋葉原)

<店舗情報>◆明けましておめでとうございます住所 : 京都府京都市中京区木屋町通二条下る東生洲町489TEL : 050-5590-9844

2021年にアメリカ・バージニアで創業した「Hangry Joe‘s Hot Chicken(ハングリ

ィ ジョーズホットチキン)」。アメリカでは1店舗あたり最高210万円/日、2023年には年間130万個を売り上げるほど人気で、現在ドバイや韓国を含め世界で約100店舗を展開しています。そんな同ブランドが、2024年8月、秋葉原に日本1号店をオープンさせました。

Hangry Joe’s Tokyo 写真:お店から

6. 祇園 静水香(京都・祇園)

<店舗情報>◆Hangry Joe's Tokyo住所 : 東京都千代田区神田須田町2-3-12 12KANDA 1FTEL : 050-5594-3168

2024年8月、全国から集めた希少な日本酒と、厳選した素材で作る和食をかけ合わせたペアリングコースが味わえる「祇園 静水香(ぎおん しずか)」が祇園白川エリアにオープンしました。

祇園 静水香 写真:お店から

7. Taisuke Endo(東京・学芸大学)

<店舗情報>◆祇園 静水香住所 : 京都府京都市東山区清本町371-2TEL : 075-746-2442

今年オープンしたパティスリーの中で、最も気になる店にランクインしそうな期待のパティスリーが誕生しました。2024年7月、学芸大学駅近くにグランドオープンした「Taisuke Endo(タイスケエンドウ)」です。

Taisuke Endo 出典:ZARD_0210さん

8. 食堂aca(東京・神谷町)

<店舗情報>◆Taisuke Endo住所 : 東京都目黒区鷹番2-4-7 鷹番マンション 1FTEL : 03-4400-6756

2024年5月、麻布台ヒルズに「食堂aca(アカ)」がオープンしました。

「The Tabelog Award」で3年連続Goldを受賞した、東京を代表するモダン・スパニッシュの名店「アカ(aca 1°)」が作ったカジュアルラインの店で、本店同様すでに予約困難な人気店になっています。

食堂 aca 出典:鳥居茂徳さん

9. YAWYE(東京・六本木)

<店舗情報>◆食堂 aca住所 : 東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2FTEL : 03-6432-0015

2024年7月、東京メトロ六本木駅から徒歩約7分のところにオープンした「YAWYE(ヤウウィー)」。恵比寿にあった紹介制レストラン「アリゴトゥール」が新たに生まれ変わったお店です。

YAWYE 写真:お店から

10. SPAGHETTI KAKEHASHI(東京・西新宿)

<店舗情報>◆YAWYE住所 : 東京都港区西麻布1-9-5 THECITY西麻布 B1FTEL : 050-5593-9688

2024年7月、JR新宿駅西口から徒歩約4分、東京メトロ西新宿駅から徒歩約3分の新宿野村ビル地下2階に「SPAGHETTI KAKEHASHI(スパゲッティ カケハシ)」がオープンしました。

SPAGHETTI KAKEHASHI 写真:お店から

11. Les six(東京・広尾)

<店舗情報>◆SPAGHETTI KAKEHASHI住所 : 東京都新宿区⻄新宿1-26-2 新宿野村ビル B2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月、広尾駅から徒歩1分ほどの場所に、日本とフランスで修業を積んだシェフによる小さなフレンチレストラン「Les six」がオープンしました。

Les six 出典:parisjunkoさん

12. Chinese Restaurant 晴華(東京・木場)

<店舗情報>◆Les six住所 : 東京都港区南麻布5-15-25 広尾六幸館 2FTEL : 03-6826-2764

2024年8月、木場駅から徒歩2分ほどの場所に、全国各地の四季折々の食材を取り入れた中華料理をコースで提供する「Chinese Restaurant 晴華」がオープンしました。

Chinese Restaurant 晴華 写真:お店から

13. LA BRETXA(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆Chinese Restaurant 晴華住所 : 東京都江東区東陽3-5-4 SYLA東陽町 2FTEL : 050-5594-1309

2024年7月、恵比寿駅から徒歩8分ほどの場所に、バスク地方にある美食の街・サンセバスチャンをコンセプトにしたスペイン食堂「LA BRETXA(ラブレチャ)」がオープンしました。

LA BRETXA 出典:crown-birdさん

<店舗情報>◆LA BRETXA住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-10-8 エビスビル 1FTEL : 03-5422-7406

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店13軒をまとめて紹介!「銀座久兵衛」出身の寿司店から、アメリカ発日本初上陸の人気店まで first appeared on 食べログマガジン.