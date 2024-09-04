ÏÃÂê¤Î¿·Å¹13¸®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª¡Ö¶äºÂµ×Ê¼±Ò¡×½Ð¿È¤Î¼÷»ÊÅ¹¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¯ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤Î¿Íµ¤Å¹¤Þ¤Ç

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TEL : 050-5594-1202
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TEL : 03-3518-9218
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TEL : 050-5593-9782
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TEL : 050-5590-9844
5. Hangry Joe¡Çs Tokyo¡ÊÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¡Ë
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TEL : 050-5594-3168
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TEL : 075-746-2442
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TEL : 03-4400-6756
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9. YAWYE¡ÊÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¡Ë
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TEL : 050-5593-9688
10. SPAGHETTI KAKEHASHI¡ÊÅìµþ¡¦À¾¿·½É¡Ë
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TEL : 03-6826-2764
12. Chinese Restaurant À²²Ú¡ÊÅìµþ¡¦ÌÚ¾ì¡Ë
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TEL : 050-5594-1309
13. LA BRETXA¡ÊÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¡Ë
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TEL : 03-5422-7406
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