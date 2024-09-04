Huaweiが世界初の三つ折りスマートフォン「Mate XT」をiPhone 16発表イベントと同日お披露目
中国のスマートフォンメーカー・Huaweiが、世界初となる「三つ折り」スマートフォン「HUAWEI Mate XT」の発表イベントを2024年9月10日に開催することがわかりました。9月10日はAppleがiPhone 16発表イベントを開催する予定となっていて、時間はずれますが、同日お披露目ということになります。
Huawei to unveil tri-fold phone on September 10 - GSMArena.com news
Huawei is about to release the world's first three-fold mobile phone, which will be released at the same time as the iPhone 16 series. pic.twitter.com/ojuoUKuyg2— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 2, 2024
Huaweiが三つ折りスマートフォンを開発していることはかねてから知られていて、コンシューマービジネス部門CEOの余承東(Yu Chengdong)氏が新端末を使用している様子をWeiboユーザーの小白測評氏が報告していました。
余氏は8月半ばにHuaweiが共同開発したEV「Stelato S9」の納車イベントに参加した際、三つ折りスマートフォンの発売時期について質問され、「来月(2024年9月)です」と答えました。
新一代电子茅台！余承东确认华为首款三折屏手机9月亮相--快科技--科技改变未来
https://news.mydrivers.com/1/998/998280.htm
Weiboでは、端末の姿が出てこない「Mate XT」のティザー映像が公開されています。
HUAWEI Mate XT 非凡大师 | 非凡臻品 再启华章
https://weibo.com/tv/show/1034:5074448382885943
なお、Mate XTを折りたたんだ状態だというリーク画像が公開されています。投稿したWeiboユーザーのWHYLAB氏によると、メモリ16GB＋ストレージ512GBで1万6888元(約34万5300円)だとのことです。
据说是华为 Mate XT 非凡大师的工程机，16+512GB 海鲜市场要价 16888 元，这个折叠形态的厚度控制怎么样？[吃瓜]#新机来了#
https://m.weibo.cn/detail/5074573854770336
HuaweiのMate XT発表イベントは現地時間2024年9月10日14時30分開始予定。日本時間だと15時30分なので、2時から開催されるApple 16発表イベントのほぼ半日後となります。