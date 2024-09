海上に打ち上がる花火も！よこすかキッズフェスティバル2024

よこすかキッズフェスティバル実行委員会は、2024年9月15日(日)に横須賀市三笠公園にて「よこすかキッズフェスティバル2024」を開催!

よこすかキッズフェスティバル2024

■イベント概要

日時 : 2024年9月15日(日)10:00〜19:00(花火18:30〜)

場所 : 横須賀市三笠公園

(〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82)

来場者数想定 : 2万人

主催 : よこすかキッズフェスティバル実行委員会

協賛 : 株式会社環境リアルエステート 株式会社ARTICAL

株式会社建新 株式会社オープンフィールド

沼家興業株式会社 株式会社GEKKO

株式会社蛭田設備工業 株式会社英光建設

後援 : 横須賀市、(一社)横須賀市観光協会

よこすかキッズフェスティバル実行委員会は、2024年9月15日(日)に横須賀市三笠公園にて「よこすかキッズフェスティバル2024」を開催します。

イベントでは様々なキッチンカーやフードブースが登場し、さらには体験ブース、シャボン玉ショーやサイエンスショーをはじめとしたイベントステージ、こども縁日、公園全体を使ったウォークラリー謎解きなど家族で楽しめる様々なコンテンツが楽しめます。

フィナーレは海上に打ち上がる花火を楽しめます。

これからの横須賀の未来を子供達と一緒に考えていくことを目的としたイベントです。

■キッチンカーやキッチンテントが登場!おいしいフードが盛りだくさん!

話題のあのお店や流行のスイーツまで初出店を含むキッチンカー・キッチンテント総勢16店舗が大集合します!

■たくさんのワークショップを体験しよう!

昨年大人気だったワークショップは、11ブースにパワーアップして登場します!(有料整理券が必要です。)

また重機体験やパトカー・白バイの試乗体験などの体験ブースは無料で楽しめます。

■ステージイベントその他

シャボン玉やサイエンスショー、音楽ライブに盛りだくさんのステージが届けられます!

■ウォークラリー謎解き

公園内に設置された「?」か所の謎解きチェックポイントを探して謎を解こう!

先着で素敵なプレゼントがもらえます。

■打ち上げ花火

イベントのフィナーレには昨年に続き、打ち上げ花火を開催します!

夏を締めくくる500発の打ち上げ花火を楽しめます。18:30〜(予定)

■イベントタイムテーブル

