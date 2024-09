ビートたけしや多くの芸人からも愛される！くじらタウン『捕鯨舩』名物船長インタビュー

クジラに関する情報を網羅した総合サイト「くじらタウン」は、9月4日「クジラの日※1」に合わせて、ビートたけしさんをはじめ、多くの芸人さんたちからも愛される浅草のクジラ料理店『捕鯨舩』名物船長のインタビューを公開中です。

くじらタウン『捕鯨舩』名物船長インタビュー公開

他にも、公募の中から厳選されたクジラレシピとクジラにまつわるエピソードの紹介、クジラの生態を紹介する「図鑑」に新たに9種登場するなど、9月で5周年を迎えたくじらタウンも見どころ満載です。

※1「鯨(クジラ)と日本人の共生を考える日」として、一般財団法人日本鯨類研究所が「9(く)4(じら)」の語呂合わせでこの日に制定

■浅草『捕鯨舩』名物船長のスペシャルインタビューを前編・後編にわたって公開

老舗クジラ料理店の台東区・浅草の『捕鯨舩』は、ビートたけしさんが通った店としても知られています。

そのため、クジラファンのみならず、若手芸人や芸人志望者も“船長”の河野通夫さんが考案した数々のクジラ料理を求め、足繁く通っています。

そんな多くの方々に愛され続けている『捕鯨舩』のこれまでの歴史やクジラ料理の魅力に迫りました。

【クジラの日特別企画・前編】9月4日(水)公開

URL: https://www.kujira-town.jp/interview/20240904/

合言葉は「鯨(ゲイ)を食って芸を磨け!」多くの芸人たちから愛され続ける浅草『捕鯨舩』

【クジラの日特別企画・後編】9月5日(木)公開

URL: https://www.kujira-town.jp/interview/20240905/

南氷洋の捕鯨が終わったら『捕鯨舩』は閉じようと思っていたけど、ニタリクジラもイワシクジラも食べてみたらおいしかったから続投を決めた。

■公募から厳選されたレシピ・エピソードの紹介

鯨肉を使ったオリジナルレシピ

■クジラ「図鑑」新たに9種類追加

世界には約90種類の鯨類が確認されている中、新種クジラの発見もあり、分布や生態、生息数はまだ明らかでないこともたくさんあります。

くじらタウンの「くじらについて」では、クジラの生態や調査・研究の情報を公開しています。

その中にある「図鑑」のページでは、今回新たに9種類のクジラを追加しました。累計18種類のクジラについて理解を深められます。

登場するクジラ9種はこちら

・アカボウクジラ

・オキゴンドウ

・コククジラ

・セミクジラ

・ホッキョククジラ

・オウギハクジラ

・タイヘイヨウアカボウモドキ

・コビレゴンドウ

・カズハゴンドウ

■くじらタウン5周年記念!東京海洋大学 鯨類学研究室 中村 玄准教授がクジラの先生に

【5周年特別企画・『クジラを学ぼう』第1回 クジラってどんな生き物?】9月25日(水)公開

URL: https://www.kujira-town.jp/ecology/wonder/20240925/

クジラを実際に研究している中村 玄准教授にクジラの先生として、以下の3つの視点から、クジラとはどんな生き物か、小学生でもわかるように解説します。

1. クジラの生態について

2. 日本のクジラの文化について

3. 水産資源としてのクジラについて

第2回は「クジラの種類について」10月23日(水)に公開予定、全7回連載となります。

<プロフィール>

中村 玄(なかむら げん)

1983年大阪生まれ埼玉育ち。東京水産大学(現:東京海洋大学)資源育成学科卒業

2012年東京海洋大学大学院 博士後期課程応用環境システム学専攻修了 博士(海洋科学)

一般財団法人日本鯨類研究所研究員を経て、国立大学法人 東京海洋大学 学術研究院 海洋環境科学部門 鯨類学研究室 准教授をつとめる。

専門は、鯨類の形態学。とくにナガスクジラ科鯨類の骨格。

著書「クジラの骨と僕らの未来」(理論社)(2022年青少年読書感想文全国コンクール高等学校の部 課題図書)、「クジラ・イルカの疑問50」(成山堂)、「鳥羽山鯨類コレクション」(生物研究社)他

