日中間の給食業界における発展を目指す！日本給食業経営総合研究所「ぐるなび上海社」パートナーシップ契約締結

日本給食業経営総合研究所「ぐるなび上海社」パートナーシップ契約締結

日本給食業経営総合研究所は、ぐるなび上海社と2024年9月2日にパートナーシップ契約を締結しました。

この提携により、日中間の給食業界における更なる発展と相互交流を目指します。

日本給食業経営総合研究所は「誇り高き給食業への羅針盤」をコーポレートメッセージに、これまで日本で唯一の給食業に特化した経営コンサルティング事業を展開し、「給食業界をヘルスケア産業のど真ん中へ」を実現するために事業を拡大してきました。

ぐるなび上海社は中国団体食におけるコンサルティングサービス提供、コンソーシアム・アライアンス等の連携推進など幅広く事業を展開中です。

この度、両社は日本と中国相互においてこれまで培ってきた情報やノウハウの共有、および食材の提供を行うことでさらなる業界の発展が期待できると考え、今回のパートナーシップ締結に至りました。

この提携に基づく事業の開始は、2025年から本格的に開始される予定です。

【日本給食業経営総合研究 代表取締役 野間 元太コメント】

この度、日本給食業経営総合研究所は、ぐるなび上海様とパートナーシップ契約をさせていただくこととなりました。

本契約を通じて、中国と日本両国の給食業が互いに発展していき、給食業に関わる全ての人々が誇り高い未来を描けるようにこれからも努めてまいります。

【ぐるなび上海社 副総経理 久富 謙介コメント】

当社は、中国現地の団体食業界における「フードサプライチェーンのトータルソリューション サポーター」 として、業界の皆様へ向け幅広い支援を展開しています。

今回の日給研様とのパートナーシップ締結をきっかけとしたシナジーにより、新たな価値を創造できることを大変嬉しく思います。

お互いのノウハウと経験を最大限活かすことで、日中双方の業界全体をより前進させる活動支援ができればと考えております。

提携の主な内容について

・給食発展に向けた日中間の連携

両社は日中間で情報やノウハウ、食材の提供を行い、相互の発展を目指します。

・訪中視察ツアーの企画運営

日本の給食業関係者が中国の現場を視察するツアーを企画運営します。

・訪日視察ツアーの企画運営

中国の給食業関係者が日本の現場を視察するツアーを企画運営します。

・合同セミナー勉強会の開

両社共同で合同セミナーや勉強会を開催し、業界全体の知識向上を図ります。

・食材や開発品の商流作り

新しい食材や製品の流通を促進し、業界の発展に寄与します。

