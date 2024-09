元「King & Prince」のメンバーで歌手の岩橋玄樹さん(27)が2024年9月1日、自身のインスタグラムで、タトゥーを腕に入れる様子を公開した。

「Tattoo day!!」

「Nobody gives you a chance, you gotta take chances.」(チャンスは誰も与えてくれない、自分でつかみとらないと)とコメントし、鏡越しに自撮りする姿や、腕にタトゥーを入れる姿を公開。施術の最中、岩橋さんがピースをしている写真もあった。

2日には、「Tattoo day!!」としロサンゼルスのタトゥーアーティストにタトゥーを入れてもらっている動画を披露した。

これらの投稿に対しては、次のようなコメントが寄せられている。

「どんなタトゥーいれたの?」

「痛いの耐えられるのすごい!!また見せてね」

「いろんな姿見せてくれて嬉しいし、かっこいいよ?」

「もうやめて」

「またタトゥー入れてる?綺麗な肌見えなくならない?」

「痛くない!?」