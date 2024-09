9月4日 公開

講談社は9月4日、マンガ「ゆめこねくと」の第1話「ナノとニョルプップ・パンピッピ」と第2話「ばっこりキャッキャウフフキャピキャピスクールライフ」をマガポケにて公開した。

「ゆめこねくと」は週刊少年マガジン新人賞出身のマンガ家・澤田コウ氏による新連載。本日9月4日発売の「週刊少年マガジン 2024年40号」より連載がスタートしている。

なお、「週刊少年マガジン 2024年40号」では「ゆめこねくと」が巻頭カラーを飾るほか、第1話と第2話が一挙掲載されている。

□マガポケ「ゆめこねくと」のページ

「週刊少年マガジン 2024年40号」

【ゆめこねくと】

高校入学初日から一週間を謎の高熱で病欠。孤立していることを隠すために作り上げた読書キャラが自他ともに定着。高宮遊日は悲嘆に暮れていた!そんな遊日の「友達がほしい!」という悲痛な叫びに応えるように、ポコツン星人のナノが宇宙から営業(押し売り)にやってきて……。ナノのトンデモ商品によって、遊日の高校生活は更なる混迷を極めていく!!かわいくて、ちょっぴり刺激的な、宇宙スケールのドタバタコメディ開幕!!

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.