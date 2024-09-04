＜商店街￥ジョイグルメウォークin築地＞

老舗の名店と最新グルメが楽しめる商店街の端から端まで食べ歩き！

今回は東京の台所築地！築地場外市場の「もんぜき通り」と「波除け通り」で

グルメウォーク！

【出演者】

吉村崇

南野陽子

西尾由佳理

江上敬子（ニッチェ）

【今回訪れた商店街】

築地場外市場（東京都中央区）

【ご紹介した店舗】

■かん乃 Sushi Cafe

営業時間／8:00〜15:00

定休日／不定期

・寿司パフェ（大） １，２００円

・おさしみ串 ５００円

■TEATRO eFfe TOKYO

営業時間／10:00〜18:00・土日祝 8:00〜15:00

・ミラノ チーズケーキ ７００円

・フローズンチーズケーキ ５００円

・飲む！チーズケーキ ６００円

・飲む！ティラミス ６００円

・飲む！あんみつ ７００円

・クッキーシュークリーム ４００円

■Mejicafe

営業時間／8:30〜15:00頃

定休日／水・木・金

・エチオピア（Sサイズ） ５００円

■築地さのきや

営業時間／8:00〜15:00

定休日／日・祝日・築地市場休市日

・冷やしまぐろやき ３５０円

・まぐろ最中 ２８０円

■中川屋

営業時間／4:00〜12:00

定休日／日・祝日・水曜不定休（市場休と同じ）

・新みょうが 250g ７５０円

・にんにくと生姜 250g ５４０円

・山形だしっ漬け 500g ９８０円

・チーズ燻製 １個 ９８０円

■とんぼや

営業時間／8:00〜売り切れ次第終了

定休日／木曜

・築地まぐろステーキ ５００円

■オツマミドージョー

営業時間／9:00〜14:00

定休日／日・祝日・市場休市日

・オツマミ詰め放題プレミアム（大） ８００円

■丸豊

営業時間／3:00〜15:00

定休日／日・祝日・市場休市日

・鮭ハラス ３０１円

・カリカリ梅 ２７５円

・筋子 ４１２円

・えび天 ４１２円

■築地 牛武 築地場外店

営業時間／6:30〜15:00

定休日／日・祝日・市場休市日

・和牛串（サーロイン） ３，０００円

・和牛寿司 １，０００円

・和牛バーガー ２，０００円

■築地コロッケ

営業時間／9:00〜15:00

定休日／水曜

・築地もんじゃコロッケ ５００円

・明太もんじゃコロッケ ５００円

・海鮮もんじゃコロッケ ６００円

・ココナッツキーマカレーもんじゃコロッケ ５００円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

営業詳細や閉館情報は、店舗・施設HPをご確認ください。

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＜このグルメ誰の行きつけでＳＨＯＷ＞

豪華有名人がいきつけのお店を紹介！

一体誰のいきつけのお店なのかをスタジオで予想！

【出演者】

井桁弘恵

三四郎

浦野モモ（日テレアナウンサー）

＜お店をご紹介していただきました＞

柳楽優弥

横山 剣（クレイジーケンバンド）

【今回ご紹介したお店】

＜柳楽優弥行きつけ店＞

●神田きくかわ 上野毛店（東京都世田谷区）

営業時間／11:30〜21:30（L.O. 20:30）

定休日／月曜 ※祝日の場合は、火曜

[料理]

・うな重（イ） ５,４５０円

・う巻き １,９００円

＜横山 剣行きつけ店＞

●ブギーカフェ（神奈川県横浜市）

営業時間／11:30〜24:00

定休日／木曜 ※祝日の場合は営業

[料理]

本牧チャウメン ８００円

チーズバーガー ８００円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

営業詳細や閉館情報は、店舗・施設HPをご確認ください。