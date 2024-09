「しずてつストア」は、リサイクルを通じた社会貢献を目的として2024年9月に藤枝駅南店にて「古着回収プロジェクト」を行います。

しずてつストア藤枝駅南店「古着回収プロジェクト」

「しずてつストア」は、リサイクルを通じた社会貢献を目的として2024年9月に藤枝駅南店にて「古着回収プロジェクト」を行います。

家庭に眠る古着を回収し、海外へ送り、着られるものはリユース(再利用)し、着られない物は工業用ウエス(雑巾)にリサイクル(再生利用)し、ゴミとしての排出を抑制します。

【しずてつストア藤枝駅南店 古着回収プロジェクトの概要】

1. 目的:家庭に眠る古着を回収し、海外でのリユース、リサイクルをし、 ゴミとしての排出を抑制する。

2. 日時:2024年9月21日(土)・22日(日)各日9:30〜17:00

※天候等により急遽中止となる可能性がございます。ご了承ください。

3. 場所:しずてつストア藤枝駅南店(藤枝市田沼一丁目18番1号)

4. 協力:安藤紙業株式会社

5. 回収できるもの

衣類全般:再利用できる衣類は全て回収いたします。

シャツ、ズボン、子ども服、着物、帯、靴下、下着など

その他 :靴(長靴を除く)、スニーカー、サンダル、ベルト、バッグ、帽子、ぬいぐるみなど

※回収できないもの…泥、油等で汚れた衣類、濡れている衣類、ペット等の臭いが付いた衣類、布団、まくら、マットレス、カーペット等

※衣類、靴、バッグ等は別々の袋に入れてください。

