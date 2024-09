世界に1つのオーダーフラワーケーキ！「en ROSE」グランドオープン

世界に1つのオーダーフラワーケーキを製作・販売する「en ROSE(エンローズ)」が、2024年9月14日に宮城県美里町でグランドオープン!

「en ROSE」グランドオープン

【店舗概要】

店舗名 : en ROSE(エンローズ)

代表 : 平元 円

開店日 : プレオープン 2024年7月20日

グランドオープン 2024年9月14日

所在地 : 〒987-0015 宮城県遠田郡美里町青生字的場11 エーデルワイスビル2F

アクセス : 東北本線小牛田駅 徒歩19分

営業時間 : 火曜〜土曜 11:00〜17:00

※店頭販売は土曜のみ。それ以外はご予約にて受け渡しになります。

定休日 : 日・月

URL : https://en-rose.com

予約のみとしてプレオープン時から受け付けていましたが、グランドオープンに合わせて、毎週土曜日のみ 11時〜17時の間はご予約なしでもフラワーカップケーキや焼き菓子を店頭販売にて購入出来ます。

■店頭販売商品について

店頭販売する商品はフラワーカップケーキ、シフォンケーキをメインに米粉を使ったあんフラワークッキーやスコーンなど季節によって内容が変わります。

フラワーカップケーキは白あんにバタークリームを加えたコクのあるあんクリームを使用し、花びら1枚1枚を丁寧に絞り出しバラ等の花の形を作るケーキです。

1個単位で購入可能です。

結婚記念日やお誕生に好評のホールケーキは1週間前までに予約。

すぐに店頭で購入できる華やかなお菓子はちょっとした手土産やプレゼント用に重宝します。

