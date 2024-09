地域の文化や暮らしに触れる！Ramps「ensemblesアプリ」

Rampsが運営する『ensembles(アンサンブルズ)』は、「もっと暮らす」をテーマに、日本各地の暮らしや営みを体験できるクラブ活動やイベントを提供。

Ramps「ensemblesアプリ」

『ensembles(アンサンブルズ)』は、「もっと暮らす」をテーマに、日本各地の暮らしや営みを体験できるクラブ活動やイベントを提供中です。

2024年9月3日(火)、ensemblesは限定公開で運営していたアプリの公開版をリリースしました。

また、新たなブランドロゴも同時に発表し、これまで以上に親しみやすく、「もっと暮らす」を身近に感じられる体験を提供します。

【ensemblesアプリについて】

■アプリの公開版リリースで、誰もがクラブやイベントを体験できるように

公開版リリースにより、ensemblesアプリがより多くのユーザーが使えるようになりました。

『ensembles』は2024年3月に会員制サービスとしてスタートし、会員メンバーを対象とした限定公開アプリを提供してきましたが、利用者からの意見を反映し、より開かれたサービスとするために、アプリを限定公開から全面公開へと移行しました。

これにより、どなたでもクラブ活動やイベントを楽しめます。

■「もっと暮らす」を手の中に

ensemblesアプリは、「もっと暮らす」というテーマを具現化するために設計されました。

地域の文化や暮らしに触れ、そこで生まれる人とのつながりを、いつでもどこでも楽しむことができます。『ensemblesクラブ』をもっとわかりやすく

インテリア、手仕事、音楽など、テーマごとに東川町を探求できる『ensemblesクラブ』のイベントが、より簡単に検索・予約できるようになりました。

イベントは、視覚的にわかりやすく、テーマや日付に応じて簡単に見つけることが可能です。

また今後は、自然・ハイキング、ワイン、写真・カメラ、スキー・スノボ、家具・木工、畑などをテーマとするクラブが新たに追加され、選べるイベントの幅がさらに広がる予定です。

地域を探求できる多彩な選択肢の中から、お気に入りのイベントをアプリで見つけて参加できます。

【新しいブランドロゴ】

今回のリリースに伴い、ensemblesは新たなブランドロゴを発表しました。このロゴは、音楽のトリル記号(音が行き来する様子)をモチーフにしています。

波のような線は山や海、水田を、2つの円は都市と地方、太陽と月など、対照的な要素をイメージしています。

新しいロゴは、ensemblesが目指す方向性を表現し、ブランドの価値をより広く伝える役割を果たします。

【最新のイベント情報】

タイトル:#2 東川のお宅拝見・庭と暮らす豊かな時間

クラブ :暮らしインテリアクラブ(下田結花さん)

日時 :9月14日(土)9時半〜16時

場所 :東川町

参加料 :11,000円(税込)※食事代別

人数 :10名

秋の花が咲き誇る上野ファームに足を運び、庭に置かれた屋外家具を体験しながら、庭のある暮らしについて学びます。

今回の東川お宅訪問は、庭が素敵なお家を訪れます。

その他に、織田コレクションで名作椅子に触れて学ぶことや、下田邸(東川2M house)でインテリアのミニセミナーを企画しています。

タイトル:#6 東川の環境音を録音し、音楽をつくろう

クラブ :みんなの音楽クラブ(原田桜子さん)

日時 :9月22日(土)15時〜23日(祝日)15時

場所 :東川町

参加料 :22,000円(税込)※食事代込み

人数 :15名

東川町は今年で開拓130年。

22日は、130周年を記念した大黒摩季さんの屋府外ライブに皆さんで参加します!

東川の自然を感じながら、一緒に音楽を楽しめます。

23日は、このクラブのスペシャルメンバー(兼キャプテン)である亀田誠治さんと一緒に東川の町を巡り、音楽づくりに必要な環境音を録音します。

この日、各自が録音する音が1つの曲となり、特別な音楽が生まれます。

ランチタイムにはバーベキューを楽しみ、遠足のような感覚で楽しめる特別な一日になります。

タイトル:#2 ミツバチの恵みを知るリトリート

クラブ :手仕事探求クラブ(セキユリヲさん)

日時 :9月28日(土)11時〜29日(日)16時

場所 :東川町

参加料 :44,000円(税込)※食事代込み

人数 :8名

リトリートとは、数日間住み慣れた土地を離れて自分を見つめ直したり、心と体を癒す過ごし方をすること。

今回は、東川近郊の蜜蝋を使ったキャンドル作りをするlampoさんをゲストに迎え、蜜蝋作りにトライしたり、キャンドルやエコラップ作りなど充実の企画を計画中。

ミツバチが私たちの暮らしにどんな関わり方をしているかを知ることで、地球のこと、未来のことを大切に考える2日間になります。

タイトル:#3 紅葉散策と草木染め

クラブ :手仕事探求クラブ(セキユリヲさん)

日時 :10月19日(土)10時〜15時

場所 :東川町

参加料 :6,000円(税込)※食事代別、お菓子代込み

人数 :8名

紅葉が一番美しいシーズンに、東川を楽しみませんか?

北のエリアならではの葉っぱや木の実など自然素材から、布を染めてみましょう。

ゲスト講師は草木染め作家・hoaのmaikoさん。

自然界からとても美しい色を引き出すプロフェッショナルです。焚き火をしながら、お菓子作家のてふてふさんによるおいしいお菓子作りも楽しめます。

