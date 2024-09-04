¡Ú£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª ¶¥ÎØ¿·¿ÍÁª¼ê¾Ò²ð¡Û¾®»³½ÔÂÁ¤ÏËâË¡¤Î¤Û¤¦¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¡ª
¡¡£··î¤ËËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£±£²£µ¡¢£±£²£¶´ü¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡Ö£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¡¡¶¥ÎØ¿·¿ÍÁª¼ê¾Ò²ð¡×¤Ï¾®»³½ÔÂÁ¡Ê£²£´¡á·§ËÜ¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡££··î¤ËºÆ³«¤·¤¿·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¤È¤È¤â¤Ë°ìÊâÌÜ¤òÆ§¤ß¤À¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Î¸µµ¤°õ¤ÏÌµÅ´Ë¤¤À¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ÇÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡Áª¼ê¤À¤Ã¤¿Éã¡¢ÂöËá¤µ¤ó¡Ê£·£µ´ü¡¦°úÂà¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¾Ð¤ß¤òÀä¤ä¤µ¤Ì²¹¸ü¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉã¿Æ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï°¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤âÉã¿Æ¤Û¤ÉÇ¯Îð¤ÎÎ¥¤ì¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤â¡¢°¦ÕÈ¤¢¤ëÉ½¾ð¤Ç¤É¤ó¤Êµå¤âÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈºÑ¤Þ¤»¤ë¤¬¡¢¶¥ÎØÍÜÀ®½ê¤Ë¤Ï£´²óÌÜ¤Î»î¸³¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¶ìÏ«¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¼«Ê¬¤Î¶¥ÎØ¤ÎÉã¡£¡Ø¶¥ÎØ¤ÏµÓ¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¹Í¤¨¤ÆÁö¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Õ¾¢¤Î¹ç»ÖÀµ¿Ã¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Îý½¬¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¹ç»Ö°ìÌç¡×¤Ë¤ÏÁíÂå¡¦±»À¸¿òÃÒ¤Ë»³Àî¾©ÂÀ¡¢¾¾ËÜ·ûÅÍ¡¢ÅÄÃæ²ñ¿´¡¢Ä¾Äï»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÊÆÂ¼¸÷À±¡¢ÆÁ±ÊÂÙ¿è¤é¤¬¤ª¤ê¡¢È´·²¤Î´Ä¶²¼¤ÇµÓ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÅÄÃæ¤È¤ÏÃæ³Ø¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÉå¤ì±ï¤Ç¡Ö¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¾Íè¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£²ñ¿´¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊÅÄÃæ¸ø°ìÏ¯¡¦£·£´´ü¡¦°úÂà¡Ë¤ÈÉã¤âÍÄÆëÀ÷¡×¤ÈÆ±¤¸»Ö¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï²ÏºêÀµÀ²¤â¤ª¤ê¡Ö²Ïºê¤ÏºÇ½é¡¢¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¼õ¤±¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¼«±ÒÂâ¤ò¼¤á¤Æ£±²óÌÜ¤Î»î¸³¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£²¶¤Ï£´²ó¡¢²ñ¿´¤Ï£³²ó¤â¼õ¤±¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÆÇ¤Å¤¤¤¿¤¬¡¢Ãç¤Ï·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¯¡¢£³¿Í¤ËÊÆÂ¼¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤µ¤é¤ËË½Áö¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹âÌÚ¡ÊÎµ»Ê¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ø£´¥Ð¥«¡Ù¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥á¥·¤Ë¤¤¤¯¤ÈËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢²¶¤È²ñ¿´¤¬¥Õ¥¶¤±¤¹¤®¤Æ²Ïºê¤ÈÊÆÂ¼¤¬¥¹¥«¤·¤Æ¥â¥Æ¤ë¤Ã¤ÆÎ®¤ì¡£¥¢¥¤¥Ä¤é¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÃë¤âÌë¤â¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®»³¤Ë¤Ï¿Í¤ò¾è¤»¡¢´¬¤¹þ¤àÎÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¿®Íê´Ø·¸¤ò¹â¤á¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤Ç¡¢Å·À¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï°ì¼ï¤ÎºÍÇ½¤È¤¤¤¨¤ë¡£¶¥ÎØ¤Ï¥é¥¤¥óÀï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎÌÊÌ©¤Ê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤¬Àï¤¦¾å¤Ç¤ÎÂç»ö¤ÊÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏÆ»¤ËµÓ¤ò¤Ä¤±¡¢ÄìÈ´¤±¤ÎÌÀÏ¯¤µ¤Ç¼þ¤ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¡¢ºÆ»ÏÆ°¤·¤¿·§ËÜ¶¥ÎØ¤È¶¦¤ËÆø¤ä¤«¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
£Ñ¡õ£Á
¡¡¡½¡½Æ±´ü¤ÇÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¡©
¡¡¾®»³¡¡»³¸ý¤ÎÆ£°æ¡ÊÍ¥´õ¡Ë¤µ¤ó¤ÈÊ¼¸Ë¤ÎÌýÃ«¡ÊÁó¡Ë¤µ¤ó¡£¤¢¤È»³²¼Í´Êå¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢»ÖÅÄ°¦´õÈô¡ÊÉÙ»³¡Ë¡¢´ä°æ¿Ä¡Ê´ôÉì¡Ë¤È¤«¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¤¥í¥â¥Í¥¢¤È¤«¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥±¥¿°ã¤¤¤Ë¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½·§ËÜ¤Ç¤ª¥¹¥¹¥á¤ÎÅ¹¤Ï¡©
¡¡¾®»³¡¡¡Ö¤«¤ÄÈþ¿©Æ²¡×¤ÎÇÏ¥Û¥ë¥â¥ó¤È¡Ö°ìÎ¤²ÏÍè¡×¤ÎÃæ²Ú¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥·¤¬²¿ÇÕ¤Ç¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö°ìÎ¤²ÏÍè¡×¤ÏÀ¾Åç¡Ê¹×»Ê¡Ë»ÙÉôÄ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½ÃÏ¸µ¤ÎÁª¼ê¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡©
¡¡¾®»³¡¡¡ÊÃæÀî¡ËÀ¿°ìÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¡¼¥é¤ÎÌµ¤¤¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤¹¤´¤¤Êý¤Ç¡£Éã¤Î£Óµé½éÍ¥¾¡¤ÏÀ¿°ìÏº¤µ¤ó¤Ë¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Éã¿Æ¤Ï¸µµ¤¤«¡©
¡¡¾®»³¡¡¤Ï¤¤¡£°úÂà¸å¤Ï¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶öÁ³¡¢³¹¤Ë°û¤ß¤Ë½Ð¤ëÀ¿°ìÏº¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ù¤ª¤ä¤Þ¡¦¤·¤å¤ó¤¿
£²£°£°£°Ç¯£µ·î£²£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡££±£¸£±¡¦£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£³¥¥í¡£Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¶¥ÎØÁª¼ê¤ò»Ö¤·¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤«¤é£´²óÌÜ¤Î»î¸³¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¤ËÆþ½ê¡£¾Íè¤Ï¡ÖÎ®¤ì¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹¸¦ïÓ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£