ZEROBASEONE「THE SHOW」でカムバックと同時に1位を獲得！“さらに成長した姿を見せる”

ZEROBASEONEが、カムバックと同時に1位のトロフィーを獲得した。ZEROBASEONEは、韓国で3日に放送されたSBS FiL、SBS M「THE SHOW」に出演。4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」のタイトル曲「GOOD SO BAD」で1位を獲得した。カムバック後初めて1位を獲得したZEROBASEONEは、「ZEROSE(ファンの名称)を愛している。賞をいただいたのは、カムバック後、多くの応援を送ってくれたZEROSEのおかげだ。今後、さらに成長したZEROBASEONEの姿をお見せできるよう努力する」と感想を述べた。

この日、宇宙飛行士を連想させる衣装で登場したZEROBASEONEは、おぼろげで爽やかな雰囲気の新曲「GOOD SO BAD」でエネルギッシュな群舞を披露した。誰もが一緒に楽しめる中毒性の強いパフォーマンスを、ZEROBASEONEならではの“超肯定的”なエネルギーで表現した。特に彼らはキューピッドの矢を飛ばし、ハートを作るなど、恋に落ちた感情を直感的に表現した振り付けで目を引いた。宇宙を飛ぶようなサビのポイントダンスで、ZEROBASEONEならではのダイナミックな清涼感を届けた。彼らは収録曲「KILL THE ROMEO」のステージも披露。ロミオの運命をハッピーエンドで開拓し、“君”と一緒にいるという気持ちをZEROBASEONEらしい強烈でパワフルな群舞で表現した。ZEROBASEONEは、デビュー後様々な記録を打ち立て、K-POPの歴史を塗り替えている。ニューアルバムもミリオンセラーを達成し、人気を証明している。新曲「GOOD SO BAD」で肯定的なエネルギーを発信しているZEROBASEONEは、今後も様々な音楽番組やウェブバラエティなどを通じて世界中のファンとコミュニケーションを続けていく。