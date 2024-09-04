¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£¸¶¶³Âç¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤¿»þ¤ÎÂÇµå¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×Á´ÂÎÎý½¬¸å¤ËÌÛ¡¹¤È¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÆ£¸¶¶³Âç¤¬4Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¸å¤ËÌÛ¡¹¤È¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤È¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤¿»þ¤ÎÂÇµå¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÂÇµå¤ò³Î¤«¤á¤¿Ãæ¤Çº£Æü¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤é¤Ø¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤ò¹Ô¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤âº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤¿»þ¤ÎÂÇµå¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¥×¥é¥¹¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤è¤¯¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ç¤Ï8³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡£Îý½¬¤«¤é8³ä¡¢8³ä¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó»î¹ç¤Ç6³ä¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î°Õ¼±¤Å¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë½¸¤á¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç²¿ÅÙ¤âÁÇ¿¶¤ê¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤â»î¹ç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¤È¥»¥ó¥¿¡¼¤Î2¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÂÇµåÊá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÂÇµåÊá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÂçÄÍÌÀ³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö³ÎÇ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Æ£¸¶¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¾õ¶·Åª¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï1Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¸å¡¢3Æü´Ö»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¡¢3Æü¤È4Æü¤Î2Æü´Ö¤ÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ£¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î2Æü´Ö¤ÎÎý½¬¤Ï¡ÖÂÎ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÇ·â¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÊÎý½¬Æü¤Î¡Ë2Æü¡¢¤¤¤¤µÙ¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤«¤é»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è5Æü¤«¤é¤Ï4°Ì¡¦³ÚÅ·¤ÈËÜµòÃÏ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾¡Éé¤Î4Ï¢Àï¡£¡Ö½ç°Ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î4Ï¢Àï¤ÏÂç»ö¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Á±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ
¡¡¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤È¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂÇ¤Æ¤¿»þ¤ÎÂÇµå¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÂÇµå¤ò³Î¤«¤á¤¿Ãæ¤Çº£Æü¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤é¤Ø¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¥×¥é¥¹¡¢»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤è¤¯¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ç¤Ï8³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡£Îý½¬¤«¤é8³ä¡¢8³ä¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó»î¹ç¤Ç6³ä¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î°Õ¼±¤Å¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë½¸¤á¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÁÇ¿¶¤ê¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç²¿ÅÙ¤âÁÇ¿¶¤ê¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤â»î¹ç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥é¥¤¥È¤È¥»¥ó¥¿¡¼¤Î2¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÂÇµåÊá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÂÇµåÊá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÂçÄÍÌÀ³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö³ÎÇ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£Æ£¸¶¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¾õ¶·Åª¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤â³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï1Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¸å¡¢3Æü´Ö»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¡¢3Æü¤È4Æü¤Î2Æü´Ö¤ÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ£¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î2Æü´Ö¤ÎÎý½¬¤Ï¡ÖÂÎ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÇ·â¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÊÎý½¬Æü¤Î¡Ë2Æü¡¢¤¤¤¤µÙ¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤«¤é»î¹ç¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è5Æü¤«¤é¤Ï4°Ì¡¦³ÚÅ·¤ÈËÜµòÃÏ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾¡Éé¤Î4Ï¢Àï¡£¡Ö½ç°Ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î4Ï¢Àï¤ÏÂç»ö¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Á±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ