¿Íµ¤¾Æ¤­Ä»Å¹½Ð¿È¤ÎÅ¹¼ç¤¬ÆÈÎ©¡ª ¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¼ê±©¤È¤¦¤Þ¤ß¤òµÛ¤Ã¤¿¥Í¥®¤Î¡Ö¼ê±©¤Î¥Í¥®´¬¤­¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÌÜ¹õ¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は目黒駅近くにオープンした、人気焼鳥店出身の店主による旬の野菜と黒さつま鶏のコース。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

黒さつま鶏 煉火(東京・目黒)

目黒駅から徒歩5分ほどの場所にある「黒さつま鶏 煉火」。2023年12月にオープンし、満足度の高い「おまかせコース」が好評を得ていましたが、2024年9月に料理長を務めていた笠井 剛氏が店主となり、再オープンとなりました。

手羽のネギ巻き 写真:お店から

笠井氏は福島県出身。実家が焼き鳥屋を営んでいたこともあり料理の楽しさに魅せられて、修業を重ね料理人の道へ進みました。フレンチレストランで3年務めるなど、他ジャンルでも知識や技を深め、焼き鳥職人としては今年で18年。笠井氏は「やきとり阿部」系列で大塚にある「やきとり 結火」で、2021年の開店時から2年店長を務めており、その後「黒さつま鶏 煉火」の料理長に。以前より独立を考えていたところ、同店の事業譲渡の話があり、今回独立開業となりました。「やきとり阿部」があり、ゆかりのある目黒で、笠井氏が魅せられた黒さつま鶏にこだわったコースを提供します。

臨場感のあるカウンター席 写真:お店から

路地裏にある店舗は、知らなければ通り過ぎてしまいそうな隠れ家のよう。地下の扉を開けると焼き場を囲むコの字形のカウンターがあり、黒を基調としたモダンな大人の雰囲気の空間が広がります。ダイナミックで印象的なのれんや、季節の生け花がゲストを迎え、客席はライブ感を楽しめるカウンター席14席の他、プライベート感を大事にした4名用の個室も完備。

黒さつま鶏 出典:daichan_gourmet_photoさん

メニューは黒さつま鶏をベースに季節の野菜20種類を織り混ぜた「おまかせコース」9,800円のみ。黒さつま鶏は脂のりが良く、炭火で焼くとジューシーな肉汁とうまみが口いっぱいに広がります。歯ごたえと軟らかさのバランスが良く深みのある味わい。コースでは、胸やももなどの鶏のたたきをはじめ、だきみ、かしわ、砂肝など、さまざまな部位の串焼きを楽しめます。

手羽のネギ巻き 出典:junior_tetsuさん

シグネチャーの「手羽のネギ巻き」は、雌の手羽の骨の部分にネギを挟んで串にさしていて、手羽のうまみとネギのアクセントが絶妙です。パリッとした皮の焼き目と肉のジューシーさもたまりません。

野菜のパルフェ 出典:飛車角ミシュランさん

旬の野菜は、お客様に季節を楽しんでいただきたいと、毎月違った野菜を用意。野菜ひとつひとつに合った火入れでうまみを引き出した「野菜のパルフェ」など、焼き鳥店ではなかなかお目にかかれない逸品も魅力です。

塩鶏そば 出典:miho560515さん

締めの「塩鶏そば」も、鶏のうまみあふれるスープと歯切れの良い細麺がマッチして、スルスルと食べられてしまいます。ドリンクは、ソムリエに好みを伝えれば料理に合わせて提案してもらえるので、ベストマッチの一杯を楽しむことができます。

落ち着いた空間で、満足度の高いおまかせコースを堪能できる焼き鳥店。大切なあの人を誘って、出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

手羽のネギ巻き 出典:やっぱり蕎麦さん

『黒薩摩鶏を使用しており串が多めのコース。

かなりレベルの高い串が頂けるお店でまだまだ予約が取りやすいのが非常に嬉しい。



・盛合せ☆

黒薩摩鶏のたたき、ささみの昆布締め。

たたきは皮目がパリっとしており素晴らしい。



・手羽葱間 串☆

非常にジューシー。

始まりに相応しくお店のポテンシャルを良く表す一品。



・だきみ 串☆☆

かわのサクサク食感が凄い。

非常に味わいが濃い



・ぼんじり 串☆

タレが非常に香ばしくぷりぷりの食感。



・皮の手巻き☆

奈良漬けの風味が非常に良く、皮のしゃりしゃりの食感と海苔の相性が非常に良い。



・鶏そば☆

クリアなスープと歯切れのよい細麺で非常に好み。



・かしわ 串☆

旨みの強いあぶらとぶりぶりの食感が素晴らしい。



おまかせ9800円と比較的リーズナブルな価格設定。

非常に丁寧で素晴らしい串』(やっぱり蕎麦さん)

盛合せ 出典:joy1111さん

『店内は黒を基調にしていて、焼き場を中心にカウンターが囲う形。

おしゃれで広々していて、ワクワクするお店の作りでした。

個室もあるようです。



ソムリエがいらっしゃるので、オススメワインもアドバイスいただけます。

焼鳥は、鶏の味が濃くて、食べた後に炭の燻した感じと鶏の味が余韻で残って美味しい。

塩の振りもちょうど良いです。

足りなければ、追加でオーダーすることも可能。

コースの途中で箸休め‖膾おろし。

大根おろしでさっぱりしたところで、次の串をいただけるのが良かったです。

箸休め△箸靴峠个討たのが、白桃のフロマージュ。桃がゴロっとジューシーで美味しかったです。

〆は、取り出しスープか鶏そばを選べます。

鶏そばをチョイス。

最高の澄んだ鶏だしに細麺が絡んで美味しかったです。スープも残さずいただきました』(joy1111さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆黒さつま鶏 煉火住所 : 東京都目黒区目黒2-8-7 鈴木ビル B1FTEL : 050-5592-2146

文:佐藤明日香、食べログマガジン編集部

