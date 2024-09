外部からPCでの操作や状況確認が可能に！日本電子「新型断面試料作製装置 IB-19540CP／IB-19550CCP」

日本電子は、電子顕微鏡用の新型断面試料作製装置 クロスセクションポリッシャ IB-19540CP/冷却クロスセクションポリッシャ IB-19550CCPを販売中です。

日本電子「新型断面試料作製装置 IB-19540CP/IB-19550CCP」

クロスセクションポリッシャ(TM)(CP)は、電子部品、セラミックス、ライフサイエンス、金属、電池、高分子などの分野で幅広く活用されています。

複合材料や脆い試料に対して、機械的な歪みのない良好な断面を簡単に作製することができます。

CPは2003年に販売を開始して以来、累計で2,000台以上の販売実績があり、前処理に必要な装置です。

IB-19540CP/IB-19550CCPは、新GUIとIoT化により、さらに操作性の向上、外部からPCでの操作や状況確認が可能になり、さらに使いやすく進化しました。

ハイスループットイオンソースとハイスループット冷却システムにより、短い時間でダメージを低減した平滑な断面の作製が可能です。

■主な特長

1. 新GUIとIoT化

新GUI採用により操作手順がわかりやすくなりました。フローチャートに沿って加工条件が設定できます。プリセット機能により、試料に合わせた加工条件の保存・呼び出しができます。

ネットワーク接続によりWebブラウザからCPにアクセスすることができます。離れた場所から複数台の加工状況の確認や操作をすることができます。

2. ハイスループットイオンソース

イオンソース電極の最適化及び高加速電圧化によりイオンビーム電流密度が向上したハイスループットイオンソースを標準搭載しています。標準の断面ミリングレートが1,200μm/h※となり、加工時間の短縮につながります。

※1時間加工、Si換算、エッジ距離100μm

3. ハイスループット冷却システム

ハイスループット冷却システムと新GUIにより冷却から常温復帰までが自動で行えます。それにより待ち時間が削減され、作業時間の短縮につながります。

冷却保持時間、試料冷却温度を維持できるように、装置側から液体窒素タンク周りを真空排気できます。

■本体標準価格

14,630,000円〜(税込)

■販売予定台数

180台/年間

