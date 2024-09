11人組グローバルボーイズグループ・JO1(大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨)が4日、都内で行われた『LAPOSTA 2025』記者発表会に出席。意気込みを語った。リーダーの與那城は「デビューしてからコロナ禍の状況もあって中々ライブができなかったのですが、チャンスがある中でどんどんイベントに出て、まずはJO1を知ってもらいたい」と国内だけでなく、海外へのイベント出演も増えたことに言及。「『LAPOSTA』をやることで、海外にも存在を知ってもらういいチャンスだと思っていますので、いろんな方面で活動したいと思います」と意気込んだ。

続けて、河野は「『Go to the TOP』ということで、一番上を目指すのは一生変わらないこと」ときっぱり。「その気持ちや思いをメラメラ、ヒシヒシと伝えて行きたいなと思います」と力を込めた。『LAPOSTA』は、2023年の初開催から来年で3度目の開催となる。今回は、2025年1月27日から2月2日まで、東京ドームシティ全域にて開催する。コンセプトは「ADVENTURE OF HEARTS(読み:アドベンチャー・オブ・ハーツ)」。JO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEが出演する東京ドーム公演(1月31日から2月2日まで計3公演)、JO1、INIメンバーが自らプロデュースしたイベントのほか、東京ドームシティエリアを1週間ジャックする。会見には、LAPONEエンタテインメンCEOの崔信化氏、NTTドコモスマートライフカンパニー執行役員・エンターテイメントプラットフォーム部長の櫻井稚子氏、三井不動産特別顧問東京ドーム 代表取締役会長CEOの北原義一氏も出席した。