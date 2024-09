2024年春に中国でヒットを飛ばした時代劇ドラマ『永安夢〜君の涙には逆らえない〜』は、日本でも中国時代劇を代表するスターの1人として人気を博すシュー・ジェンシーの新作ドラマ。これまでのラブコメ時代劇とは一味違ったオモシロ設定が注目を集めている。今回は『王女未央‐BIOU‐』『白華(はっか)の姫〜失われた記憶と3つの愛〜』などのヒットメーカーとして知られる女性監督リー・フイジューが製作総指揮を務める本作の見どころを紹介していきたい。

■シュー・ジェンシー&オーヤン・ナナ共演! 男女バディが謎解きに挑むラブコメ時代劇『千紫万華(せんしばんか)〜重紫(ちょうし)に捧ぐ不滅の愛〜』『花令嬢の華麗なる計画』『策略ロマンス〜謎解きの鍵は運命の恋〜』でおなじみのシュー・ジェンシーが、本作で演じるのは事件捜査を担当する廷尉で皇帝の甥でもある、クールで上品な色気を漂わせた陸時硯(りくしげん)。彼が勇敢で聡明なヒロイン・沈甄(しんしん)と事件捜査に取り組み、お似合いのバディとなって活躍する。沈甄を演じるのは、チェリストやモデルとしても活動するオーヤン・ナナ。彼女は「ラヴ・イズ・オーヴァー」で一世を風靡した歌手、欧陽菲菲の姪で、Gen1esのDIDI(ディディ)ことオーヤン・ディーディーの姉。ジャッキー・チェン主演映画『ポリス・ストーリー/REBORN』や『天帝の剣〜大主宰〜』などで女優としてもキャリアを築く彼女が、シュー・ジェンシーとロマンティックなケミストリーを醸し出して笑って泣けて胸キュンできるラブコメを繰り広げてくれる。■不思議な縁で結ばれた男女の甘くてスリリングな恋愛ストーリー城西渠(じょうさいきょ)の崩壊で大災害が発生し、その捜査を命じられた廷尉の陸時硯は工事の責任者・沈文祁(しんぶんき)を連行するが、その次女・沈甄が涙を流した瞬間、強い胸の痛みに襲われる。しかも沈甄は彼の夢に何度も現れる女性とそっくりだった。そんな不思議な縁で引き寄せられた2人は城西渠について一緒に調査を開始。事件の裏にある陰謀を暴きたい陸時硯と、父の汚名を晴らしたい沈甄は、豪商とその若き妾に扮して危険な潜入捜査を始める。そして、ラブラブカップルのふりをするうちにだんだんと嘘が本当になってお互いを意識し始めて…!?沈甄の涙と陸時硯の胸の痛みが同期するため、いち早く沈甄の危機を察して陸時硯が助けに駆けつけるなど、ときめくシチュエーションが満載。また、沈甄がわざと泣いて見せて陸時硯を困らせるクスッと笑える可愛いらしいシーンも。さらに、陸時硯は沈甄が登場する奇妙な夢の意味を知ろうとするが…。様々な仕掛けで盛り上がっていく2人のラブストーリーと事件捜査のミステリーに注目だ。■サブカップルにも時代劇でおなじみのキャストたちが集結!本作は、共演キャストも中国時代劇ドラマ常連の豪華な顔ぶれ。沈甄の姉・沈ゼン(しんぜん)役を『安楽伝』『恋心が芽吹く頃〜Blooming Days〜』でも存在感のある演技を見せたシア・ナンが演じる。また、沈ゼンに心を寄せる周述安(しゅうしゅつあん)役には『有翡(ゆうひ)‐Legend of Love‐』以来、約4年ぶりに時代劇美男としての本領を発揮したスン・ジエン。さらに、沈ゼンの夫で事件のキーパーソンになる李棣(りてい)を『陳情令』で人気のリウ・ハイクアンが熱演している。そのほか『春を待ちわびて〜The sea in the dream〜』『ニー比星光美麗(原題)』のタン・ジェンチャオ、『寵妃の秘密3〜時空を結ぶ運命の約束〜』『惜花チー(原題)』のティエンアイといった今注目の若手俳優たちも登場。こうした強力な共演陣が一緒にストーリーを盛り上げるのも楽しい見どころ。物語が大団円を迎えるラストでは、誰もがスカッと爽快、甘くてハッピーな気分を味わえること間違いなしだ。『永安夢〜君の涙には逆らえない〜』は、DVDリリース中。U‐NEXTで独占先行配信中。