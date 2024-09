日韓ボーイズグループKJRGL(カジャーグル)のプレデビュー・シングル「prologue〜the deepest blue」がリリースされ、1MILLIONのHARIMU(ハリム)のコレオによるミュージック・ビデオが公開となった。日本語で「くじら」(KUJIRA)、韓国語で「GOLAE」の単語をかけ合わせたKJRGLには、Kind (of) Just Right Good Luck(いい感じにうまくいきますように)という願いも込められ、日本人3名のAKIRA(アキラ)、KOUKI(コーキ)、RIKU(リク)、韓国人2名のDIEN(ディエン)、SAERON(セロン)、米国人のISAAC(アイザック)という6人組で構成されている。



2024年12月23日(月)@渋谷 Spotify O-WEST

配信リリースとなったプレデビュー曲「prologue〜the deepest blue」のミュージック・ビデオは、海底の一番深い青に閉じ込められた儚い夢を綴った楽曲のイメージを具現化したもので、コレオを手掛けたのは世界のダンスシーンを牽引する韓国最高峰「1MILLION DANCE STUDIO」に所属するハリム(HARIMU)だ。KJRGLのメンバーと同世代であり、強い意志で自分だけの道を切り開いているハリムとメンバーとのシンクロが堪能できる力強い作品となったようだ。なお、ハリムが男性グループのコレオに携わるのは今回が初めてのことで、後日、ダンスプラクティス映像の公開も予定されている。KJRGLは、12月23日に渋谷Spotify O-WESTにて<KJRGL DEBUT LIVE〜KJRGLad to sea you !!〜>を開催する。詳細は後日発表となる予定だ。