【サンリオキャラクターズ キャンペーン】9月5日7時~9月18日 実施予定

セブン‐イレブンにて、「サンリオキャラクターズ キャンペーン」が9月5日7時より実施される。実施期間は9月18日まで。

キャンペーンでは、対象のアイスを1度に2個(組み合わせは自由)買うと、「オリジナルA5クリアファイル(全5種類)」1枚がもらえる。なお、景品がなくなり次第終了。店舗状況に応じて開始時間が遅れる場合がある。

【オリジナルA5クリアファイル(全5種類)】

《予告》

サンリオキャラクターズ キャンペーン

9月5日(木)AM7時から開始❣



サンリオキャラクター大賞上位のキャラクター達が

張り切っておめかししてくれました😊



アイスイメージのお洋服と

自分モチーフのアイスを持った姿はとっても可愛い🍦



クリアファイルは収納に便利な扉付❣

お見逃しなく❤️ - セブン‐イレブン・ジャパン (@711SEJ) September 4, 2024

【対象のアイス】

