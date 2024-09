『ジョーカー』の続編『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』より、ハービー・デントの姿が初めて公開された。新映像の中で確認することができる。

ハービー・デントはDCコミックに登場する、バットマンのもっとも有名なヴィランの一人。腐敗したゴッサム・シティの正義感溢れる地方検事だったが、事故により顔の左側半分に傷跡を作り、正気を失って「トゥーフェイス」と呼ばれる狂気のヴィランとなる。物事の二重性に取り憑かれ、コイントスの面裏で全ての意思決定を行う。『バットマン フォーエヴァー』(1995)ではトミー・リー・ジョーンズが、『ダークナイト』(2008)ではアーロン・エッカートが演じた。

Put on a happy face. Joker: Folie à Deux - only in theaters and , October 4.