¡Ö°ì½Ö²¼Ãå»Ñ¤«¤È¡Ä¡×¤Î¤ó¡¢à¤¸¤§¤¸¤§¤¸¤§á¤Ê¼Ì¿¿Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¤Î¤ó¤³¤ÈÇ½Ç¯ÎèÆà¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î1Ëç¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¥É¥Ã¥¥ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿À¸Í¡¦Ï»¹Ã»³¾å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿À¸ÍÏ»¹Ã¥ß¡¼¥Ä¡¦¥¢¡¼¥È¡×¤Ë¡¢¾·ÂÔ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ó¡£¡Ö1ËçÌÜ¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥Èºî¤Ã¤¿¤è¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤¼¤ÒµÇ°¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¼«¿È¤¬À©ºî¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¤é¤Î¥ê¥Ü¥ó¥¢¡¼¥È¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë»Ñ¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥ê¥Ü¥ó¥¢¡¼¥È¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¼Ãå¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Î¤ó¤Î°ÌÃÖ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¥ê¥Ü¥ó¥¢¡¼¥È¤È½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤Î¤ó¤Î²¼Ãå»Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½Ö¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬£Ô¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸«¤¨¤¿Çú¾Ð¡×¡Ö¿§¤¬ÀÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ª°ã¤¤¤·¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ì½Ö¥¨¥í¤¤²¼ÃåÍú¤¤¤Æ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Ö2ËçÌÜ¡¢¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó´Þ¤á¤Æ»ÍÃ«¥·¥â¥ó¤ÎºîÉÊ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£