「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」

10月11日より全国劇場公開される映画「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」。主演ホアキン・フェニックスの徹底した役作りが感じられる、劇中のジョーカーを捉えた新写真が公開された。

映画「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」(通称「ジョーカー2」)は、孤独だが心優しい男が、歪んだ社会の狭間で“悪のカリスマ”へと変貌を遂げていくドラマを描いた「ジョーカー」(2019)の続編にして完結編となる作品。三大映画祭の一つである「第81回ベネチア国際映画祭」コンペティション部門への出品がこの度決定し、最高賞である「金獅子賞」の連続受賞も期待されている。配給はワーナー・ブラザース映画。

前作「ジョーカー」で罪を犯したジョーカーは、アーカム州立病院で来たる裁判を待つ日々を送っていた。事件以降、理不尽な社会の代弁者として民衆に祭り上げられジョーカーは、悪のカリスマとして絶大な人気を持ち始め、社会ではジョーカーについてのメディアの報道やジョーカー擁護派の動きが日々激化していく――。

「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ」

ジョーカー役のホアキン・フェニックスは徹底的な役づくりで撮影に臨むことで知られ、前作「ジョーカー」でも23kgもの体重を落とし狂気的なジョーカーを演じたことで大きな話題を呼んだ。今回公開された場面写真は、前作以上に骨が浮かび上がるほどやせ細った体と、悲しみとも絶望とも読み取れる虚ろな表情を浮かべるジョーカーを映したもの。

先日公開された予告編での、やせ細った姿で監獄を歩き、逮捕された後も狂気的な存在感を放つ姿からもホアキンが前作以上の役作りで本作に挑んでいることが伺える。

映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』最新予告 2024年10月11日(金)公開

理不尽な世の中の代弁者として時代の寵児となったジョーカーだが、本作では彼の前に突然現れた謎の女リーとともに、狂乱が世界へ伝播していく。孤独で心優しかった男の暴走の行方とは? 誰もが一夜にして祭り上げられるこの世界――。

彼は悪のカリスマなのか、ただの弱き人間なのか。ジョーカーは一体誰なのか?