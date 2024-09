ポルノグラフィティ25周年記念ドラマMV公開！「ポルノと歩んだ25年」を演じるのは“同い年俳優”神尾楓珠

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ポルノグラフィティ、メジャーデビュー25周年を迎える9月4日にベストアルバムをリリース

ポルノグラフィティが、9月4日にベストアルバム『ポルノグラフィティ全書~ALL TIME SINGLES~』をリリース。同日、メジャーデビュー25周年を迎えるポルノグラフィティの25周年記念ドラマMVが公開となった。

主演は神尾楓珠。ポルノグラフィティデビューの1999年に生まれた“同い年俳優”が演じる「ポルノと歩んだ25年」に注目だ。

また監督は数多くのCM・MVで受賞歴のある高橋一生。主人公の人生のそばでは、いつもポルノグラフィティの楽曲が寄り添っている。そんなシーンをとてもエモーショナルに表現している。今後、シーンごとに切り取られた映像もTikTokで公開となる。

リリース情報

2024.09.04 ON SALE

ALBUM『ポルノグラフィティ全書~ALL TIME SINGLES~』

2024.09.04 ON SALE

Blu-ray&DVD『19thライヴサーキット “PG wasn’t built in a day” Live at TOKYO ARIAKE ARENA 2024』

ポルノグラフィティ OFFICIAL SITE

http://www.pornograffitti.jp/index.php