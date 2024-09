焼鳥マニアに話題沸騰！ 焼鳥に香りをつけるという新発想で革命を起こす

今年3月にオープンした「TORI8」。早くも食べログ3.83(2023年9月現在)という高得点をマークした話題の店は、なんと焼鳥に香りをつけるそう。食べ歩き好きの会社員から転身という異色の焼鳥職人が考案したのはいったいどんな焼鳥なのでしょうか。まったく想像ができないので早速取材してきました。

日本橋に焼鳥の新星現る!

こちらのビルに入っているのは人気店ばかり

「日本橋高島屋」の裏手にあるビルの8階にオープンした「TORI8」。はて?何と読めばよいのやらと悩んでしまう店名は「トリエイト」と読みます。こちら、今年の3月にオープンするやいなやあっという間に食べログ3.50を超え、現在も(2024年9月)3.83という高い点数を維持しているのです。

17時半と20時半の2部制で一斉スタート

優しい色調の店内に8席が用意され、L字形のカウンターはコーナーを使うと3〜4名でも利用できるとあっておひとりさまからグループまで客層はさまざま。程よい間隔は和やかな雰囲気を作り、いつしか全員で和気藹々ムードになることも。

自家製のフレーバーオイル

席に着くと焼き台の上に調味料らしき液体が入っているグラスが並んでいます。どうにも気になるので問うと「フレーバーオイルです。香りづけに使います」と話すのは店主の松山 陽さん。

炭は酸素が入る隙間を作りながら敷き詰める

「鶏肉自体に香りをつけるというより、鶏肉に塗ったフレーバーオイルが炭に落ちて出る煙をまとわせるために使っています。オイルをつけて焼き、落ちた油でおいしくなった煙を鶏肉に吸わせるというイメージです」と松山さん。適正な温度と適正な灰がかぶった状態の炭に、いかにおいしい油を落とすかで焼き上がりの食感と香りが変わるそう。

「好き嫌いがあるようなハーブ系は作りません」

松山さんが料理の世界に入ったのは27歳後半。20歳頃から料理するのも食べ歩きも好きで、特に焼鳥は好物だったそう。「もっと追求して、もっとおいしい焼鳥を作って人生を賭けよう!」と会社員を辞め、大衆焼鳥店と高級焼鳥店でそれぞれ3年、経営と料理の両面を学びこちらへ。修業先で酒やオイルを塗って焼いていたことからヒントを得て、“フレーバーオイルで香りづけした焼鳥”で勝負に挑みました。初めは2〜3種類でしたが今では鶏油を含めて鳥ぶし醤油、3〜4種類の山椒ミックスといった和風のものや、バジルとレモングラスとレモンの皮とレモンバーベナ、トリュフといった洋風のものまで9種類を部位や調理法によって使い分けています。

前半の焼鳥は肉の味を堪能する「胸」か「ふりそで」から

フレーバーは鶏油で

提供するのは前菜、焼鳥5種、鶏の一品、焼鳥5種、〆の麺、デザートという流れの「おまかせコース」14,500円。「追加の串」800円と「季節の炊き込みご飯」800円、half400円も用意しています。こちらの名物である「つくね」はその食感に驚く人が続出。ほんの少しだけ刻んだ茗荷を入れているそうですが、それとは別の食感で話題になっているのです。

もも肉と脂で食感のバランスを取っているそう

「できるだけすぐに召し上がってください」と置かれた串は、噛むと薄い膜の中からやわらかい肉が舌にのり、ふわっ、とろっと溶けるように崩れ、じゅわ〜っと肉汁があふれてきます。ところが2口目になると余熱でほんの少しだけ歯応えを感じるように。この前代未聞の食感にするためには、肉の温度を一定に保ちながら4時間かけて仕込むそう。これは話題になるのも納得です。

自家製のタレはちょっぴり甘め

「肝」は自家製タレをたっぷりつけて焼き、山椒オイルを裏面に少しだけ塗って香りづけ。仕上げに青山椒を振りかけます。

「肝」

艶やかに焼き上がった「肝」のふんわり&しっとりとした食感にうっとり。松山さんの火入れ技術の高さたるや! これがほぼ独学と言うのだから驚きます。タレは甘めですがクドさはなく、山椒がピリッと利いた絶妙な甘辛バランスに松山さんの舌のセンスを感じます。

自家製マスタードと岩塩で味変

前半の焼鳥の後には「鶏の一品」の「チキンカツサンド」が登場。薄い衣をつけ、中心だけレアに仕上がるように揚げた胸肉はカリッカリに焼いたトーストに挟み、食感の妙を楽しみます。リンゴ酢を使用した自家製マスタードの酸味のまろやかさが絶妙で専門店ができるレベル。一切れではなくフルサイズで食べたくなります。

後半の焼き鳥の最後は〆をおいしくさせる「ねぎ間」

振り塩は藻塩とゲランド塩を混ぜたものを使う

「チキンカツサンド」でリセットすると後半の焼鳥5種が始まります。出色は「ちょうちん」。それはよく見るキンカンとヒモを串にさしてタレ焼きしたものとはまったく異なります。

キンカンはアルミホイルの上にのせて温度を調節する

鶏のミンチとディルなどのハーブで作った「鶏ソーセージ」を卵管に詰めたものとタレをつけたキンカンを一つの串にさして鶏油を塗って焼き、最後に岩塩を一振り。「ちょうちん」は一口で食べるのが鉄則。口中でほんのり温かい程度のキンカンがプチッと弾け、熱々の鶏ソーセージに絡むといい塩梅の温度感に。

「ちょうちん」

こんな「ちょうちん」があったとは!ときっと誰もが驚くはず。「キンカンは卵になる前の卵黄なのでまろやかさだけでうまみがなく、卵管もそのままだと味気がないのでどうしたらおいしく食べてもらえるか考えました」と、キンカンはタレをつけることで、卵管はソーセージを入れることで味わい深い“シン・ちょうちん”が誕生しました。

鶏油を満遍なく塗り、5分ほど火が入ったところで国産ニンニクと焦がしニンニクオイルを葱に染み込ませる程度につけて仕上げる

こちらはインスタで一番人気の「ねぎ間」です。一昼夜寝かせた丸鶏の皮を3〜4日間ドライエイジングして余分な水分を取り、ささみは当日もしくは2日目のものを使い、この素晴らしい食感を作りあげます。

「ねぎ間」

皮は揚げたかのようにサックサクで、身はしっとりとやわらかい。「ねぎ間」は肉と肉の間に葱を挟むことが多いですが、こちらは肉で浅葱を巻いて皮をのせています。スタイルは変わっていても葱の甘みで肉のうまみを引き出すのは同じなので、食べるとれっきとした「ねぎ間」。隠し味に2種類のナッツを入れた九条葱のペーストはねっとりと甘みが強く、葱の風味を高めており「葱の風味を活かした『ねぎ間』を作りたかった」という松山さんの意図が伝わる串です。

すべての串が印象的!

麺線も美しく整える

〆は鶏のミンチを弱火で炊き、肉のうまみを引き出した清湯で塩ダレを割ったスープと細麺と細葱のみという、器の中にうまみだけを入れたかのようなシンプルで美しい「鶏ラーメン」です。

食べ終わると花が現れる象嵌(ぞうがん)の器

なんという繊細な味わいなのでしょう。クリアなスープはふわりと鶏油の香りが漂い、口にすると胃袋にじんわりと染み渡ります。サラリと食べられる細麺もこのスープにはピッタリ! 「焼鳥を10本食べた後なので、翌日残らないように軽い仕上がりにしています」と、食べ疲れしない焼鳥を提供する松山さんらしい〆麺です。追加メニューの同じ鶏スープで炊いた「季節の炊き込みご飯」にこのスープをかけると、相乗効果で至福の味わいに。

松山 陽さん

松山さんの串は美しく創造性があります。それは決してうわべを飾るのではなく、すべての部位をレアで提供できるほど新鮮で上質な鶏肉と炭を邪魔せず角が取れたまろやかさが出せる藻塩とゲランド塩を混ぜたものを振り塩に使い、それぞれの串に最適な温度に焼き切る技術の高さが根幹にあった上で、松山さんのアイデンティティをプラスしてこれまでにない焼鳥の世界に誘ってくれるのです。

店名はビルの8階、8席にちなんでいる

「他の焼鳥店に食べに行っていいなと思う串に出会ったとして、真似をしたらそれを超えられないし、同じものを作っても意味がないんです。だったら同じ部位で違うベクトルのおいしさを目指したい」という松山さんの串に、大いなる魅力を感じてしまうのです。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆炭焼 TORI8住所 : 東京都中央区日本橋2-10-11 Ordin日本橋ビル 8FTEL : 不明の為情報お待ちしております



文:高橋綾子、食べログマガジン編集部 撮影:溝口智彦

