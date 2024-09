EXO・ベクヒョン、新ソロALのプレイリスト公開！多様なジャンルと調和する姿に期待高まる

ボーイズグループEXOのメンバー、ベクヒョンの4thミニアルバム『Hello, World』の一部がベールを脱いだ。

【写真】「愛子さまも熱狂」と報じられたベクヒョンの“人柄”

9月4日、ベクヒョンの所属事務所INB100の公式YouTubeチャンネルには、『Hello, World』の収録曲を事前に聴くことができる「Hello, World|Coming Soon To Your Playlist」が公開された。

映像内のベクヒョンは、まるでプレイリストの中に入り込んだように麗しげな雰囲気のなか、新アルバムに収録される計6曲とのハーモニーを披露し、作品に対する期待感を高めた。

映像の最後に登場するタイトル曲『Pineapple Slice』は、キャッチーなベースラインと一段と成熟したベクヒョンのボーカルが見事に調和するR&Bポップ曲で、拒めない強烈な魅力を最も甘いパイナップル一切れに例えて表現している。

タイトル曲『Pineapple Slice』以外にも、ベクヒョンの新アルバムには“毎日をきらびやかに迎えよう”というメッセージを込めた『Good Morning』、ボサノバテイストなピアノサウンドが際立つミディアムテンポの『Rendez-Vous』、甘美なピアノサウンドの上に強烈に展開されるトラックでギャップを見せる『Cold Heart』、重みのあるドラムサウンドと叙情的なコード進行の『Woo』、夢幻的な雰囲気の『Truth Be Told』が収録されており、さまざまなジャンルで魅力を味わうことができる。

(写真=INB100)ベクヒョン

“想像が現実になる世の中を見せる”という想いを込めて3年半ぶりにリリースするベクヒョンの4thミニアルバム『Hello, World』は、来る9月6日に公開される。

◇ベクヒョン プロフィール

1992年5月6日生まれ、本名ビョン・ベクヒョン。歌手RAINに憧れて歌手を目指し、2011年にSMエンターテインメントからスカウトされ、オーディションに参加。晴れて合格して練習生となり、翌年2012年にEXOのメンバーとしてデビュー。K-POP業界としては異例の短期間で人気アイドルへの第一歩を踏み出した。底抜けに明るい性格でグループ1、2を争うムードメーカーとの声も。ポジションはメインボーカルで、高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で大きな人気を集めている。