【PHOTO】ZEROBASEONE、9/3放送の「THE SHOW」で1位を獲得！
3日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）SBSプリズムタワーで行われたSBS MTV「THE SHOW」で、ZEROBASEONEが1位を獲得した。
この日の放送には、1位を獲得したZEROBASEONEの他に、OH MY GIRL、元TREASUREのバン・イェダム、AB6IXのチョン・ウン、DRIPPIN、LUN8、ILY:1、RESCENE、FISTBUMP、ARrC、台湾の人気ガールズグループGENBLUEらが出演した。
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