¡ÖWelcome Back¡×¸ÅÁã¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë³®Àû¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Âè2ÂÇÀÊ¤Çº£µ¨7ËÜÌÜ¤Î3ÎÝÂÇ
¡þMLB¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥° ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç6Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç1Ç¯¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÏÄÌ»»99¹æ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«Áª¼ê¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç44ËÜÎÝÂÇ¡õ46ÅðÎÝ¡£»Ë¾å½é¤Î¡Ø50¡Ý50¡Ù¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÂç³èÌö¤ò¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòµ¨¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î³®Àû¤ò²¹¤«¤¯½Ð·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÎ¾¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡ÖWelcome Back¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤È¸ùÀÓ¤òºÜ¤»¾Ò²ð¤¹¤ë±é½Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï6µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤â¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤ÇËÞÂà¡£¤½¤·¤Æ3²ó¤Î1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤«¤é¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·º£µ¨7ËÜÌÜ¤Î3ÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£º£µ¨99ÂÇÅÀÌÜ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ëµå¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2¡Ý1¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£