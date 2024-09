BTS・JIMIN＆JUNG KOOK出演『Are You Sure?!』より札幌編ポスター＆特別メッセージ映像公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「まだまだエピソードが残っているので、絶対に見逃さないでくださいね」(BTS・JUNG KOOK)

BTSのJIMINとJUNG KOOKが出演する、“BTSユニット初”となるトラベルバラエティ『Are You Sure?!』(Disney+にて独占配信中)より、9月5日の第6話の配信に合わせて、札幌編のポスタービジュアル2種&特別メッセージ映像が公開された。

今回解禁になったのは、札幌で撮影された2種類のポスター。ニット帽を被り、スノーボードウェアに身を包んだふたりが、リラックスモードでピースサインを向けたビジュアルと、JIMINに雪合戦を仕掛け、いたずらっ子な一面を見せるJUNG KOOKのマンネらしさ溢れるビジュアルだ。

さらに、特別メッセージ映像では、「アンニョハセヨ(こんにちは)、ARMYのみなさん」と、JIMINとJUNG KOOKが息ぴったりに挨拶。『Are You Sure?!』で描かれる彼らのありのままの旅をARMYたちが楽しんでくれているか、気に掛けるJIMIN。JUNG KOOKも、「まだまだエピソードが残っているので、絶対に見逃さないでくださいね」とメッセージを寄せている。最後は、一緒に「アンニョーン!(バイバイ)」と手を振りながら、満面の笑顔を見せた。

札幌では、スノーボードや温泉、日本食などを満喫。そして、いよいよ彼らの旅も終盤へ。季節を越えて、様々な土地で過ごしたふたりが、自分たちにとって見つけた“Sure(確か)”なものとは? JIMINとJUNG KOOKの旅の終わりを見届けよう。

■札幌エピソード配信を記念して、一夜限りの『Are You Sure?!』ウォッチパーティーの開催が決定!

このたび、札幌エピソードの配信を記念して、一夜限りの『Are You Sure?!』ウォッチパーティーが、ニッポン放送公式YouTubeにて9月7日に開催されることが決定。ゲストには、大のK-POP&BTS好きで知られる超特急のカイ、中川翔子、そしてニッポン放送の特別番組『BTS マイ・ベスト・リクエスト』でパーソナリティを務めた宮崎美穂を迎え、生配信のスペシャルトークでウォッチパーティーを盛り上げる。MCを務めるのは、年200回以上の韓流・K-POPイベントのMCを担当し、韓流ファンから絶大な支持を得ている古家正亨。北海道出身かつ韓流・K-POPカルチャーに精通している古家にしか語れない、ここでしか聞けない『Are You Sure?!』札幌編考察トークにも期待が高まる。

普段はなかなか見られないオフモード全開の“グクミン”の姿を楽しみながら、コメント欄やチャット、X(旧Twitter)でハッシュタグ「#イゲマジャウォッチパーティー」「#ディズニープラス」を付けて感想を投稿しよう。さらに、コメントやSNSの参加者の中から、抽選で『Are You Sure?!』オリジナルグッズがもらえるチャンスも。

なお、ウォッチパーティーで同時視聴するには、ディズニープラスアカウントにログインした自身のデバイスが必要となる。

(C)2024 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

番組情報

Disney+(ディズニープラス)『Are You Sure?!』

08/08(木)より独占配信中

※全8話/初回2話、以降毎週木曜1話ずつ

配信情報

『Are You Sure?!』ウォッチパーティー

09/07(土)19:00~20:30(予定)

※アーカイブは10/06(日)23:59まで、予告なく終了する可能性あり

※配信チャンネル:ニッポン放送TV【公式】@TV-sv2br

『Are You Sure?!』ウォッチパーティーの配信はこちら

https://youtube.com/live/Izod0ZUmVNU?feature=share

Disney+(ディズニープラス)公式サイト

https://www.disneyplus.com/jp

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/