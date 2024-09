ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2023年秋に、ポケモン史上初のDJポケモンたちによる、ハロウィーン・パーティを期間限定で開催!

パークオリジナルコスチュームを身にまとったDJピカチュウと、ポケモン史上初登場となるDJゲンガーが超興奮体験でパーティ会場を盛り上げます☆

今回は、大好きなポケモンたちと超接近できる『ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング』を紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケットモンスター」ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング2024

開催期間:2024年9月5日(木)~11月4日(月)

開催時間:日によって異なる

開催場所:アニメ・セレブレーション前/デランシーストリート

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーン・イベントに、パーク史上初めてポケモンたちによるショーが登場!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの圧倒的なスケールとクオリティによって完成したパーティ会場で、パークオリジナルコスチュームを身にまとったDJピカチュウと、ポケモン史上初登場となるDJゲンガーがゲストを超興奮体験で盛り上げます。

大好きなポケモンたちと超接近できる『ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング』も実施。

クールなDJ ピカチュウ。

両手でピカチュウの耳をつくってポーズ☆

「DJ ゲンガー」はアウターとキャップがかっこいい!

ふわふわと浮いているような「ムウマ」

「ジュペッタ」は手の平を下に垂らしてお揃いのポーズ。

「ミミッキュ」はハートを作ってミミッキュート☆

2024年から初登場となる「バケッチャ」

「ヒトモシ」も初登場☆

大好きなポケモンたちと一緒にポーズを決めたり写真を撮ったりと今だけここだけのグリーティングを満喫!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケットモンスター」ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング2024の紹介でした。

DJピカチュウ&ゾンビ・デ・ダンス!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”まとめ DJピカチュウ&ゾンビ・デ・ダンス!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”まとめ 続きを見る

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.

©2023 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post バケッチャ&ヒトモシが初登場!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケットモンスター」ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・グリーティング2024 appeared first on Dtimes.